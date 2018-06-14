CANLI İZLE | Rusya - Suudi Arabistan canlı izle goller izle

Ve beklenen an geldi... 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçında ev sahibi ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek.

Saat 18.00'da Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Arjantinli hakem Nestor Pitana düdük çalacak.

A Grubu'nun diğer maçında ise 15 Haziran'da Uruguay ile Mısır karşı karşıya gelecek.

İki takımın l 11'leri ise şu şekilde:

RUSYA : Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Dzagoev, Smolov.

SUUDİ ARABİSTAN : Al-Maiouf; Alburayk, Hawsawi, Hawsawi, Al-Shahrani, Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam, Al-Shehri, Al-Sahlawi

RUSYA - SUUDİ ARABİSTAN KARŞILAŞMASININ YAYINCISI

Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması olan Rusya - Suudi Arabistan karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. İki takım arasında Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

CANLI | Rusya 1-0 Suudi Arabistan

12' Gazinskiy

RUSYA - SUUDİ ARABİSTAN KARŞILAŞMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN