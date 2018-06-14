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CANLI İZLE | Rusya - Suudi Arabistan canlı izle goller izle

Rusya - Suudi Arabistan! 2018 Dünya Kupası açılış maçında Rusya ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. İşte Rusya - Suudi Arabistan karşılaşmasını izleme rehberi ve maçın detayları...

CANLI İZLE | Rusya - Suudi Arabistan canlı izle goller izle

14 Haziran 2018 18:17

Ve beklenen an geldi... 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçında ev sahibi ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek.

Saat 18.00'da Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Arjantinli hakem Nestor Pitana düdük çalacak.

A Grubu'nun diğer maçında ise 15 Haziran'da Uruguay ile Mısır karşı karşıya gelecek.

İki takımın l 11'leri ise şu şekilde:

RUSYA : Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Dzagoev, Smolov.

SUUDİ ARABİSTAN : Al-Maiouf; Alburayk, Hawsawi, Hawsawi, Al-Shahrani, Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam, Al-Shehri, Al-Sahlawi 

RUSYA - SUUDİ ARABİSTAN KARŞILAŞMASININ YAYINCISI

Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması olan Rusya - Suudi Arabistan karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. İki takım arasında Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

CANLI | Rusya 1-0 Suudi Arabistan

12' Gazinskiy

RUSYA - SUUDİ ARABİSTAN KARŞILAŞMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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