CANLI İZLE | Rusya - Türkiye canlı izle | Türkiye maçı izle

Rusya - Türkiye canlı izle... UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Milli Takımımız deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da Fisht Olympic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Milli Takımımız, Rusya ile Trabzon'da oynadığı ilk maçta rakibine 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta bu karşılaşma öncesi Rusya'nın 4, A Milli Takım'ın ise 3 puanı bulunuyor.

Lucescu: "Kalitemizi öne çıkarmaya çalışıyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Türk futbolcusunun kalitesini ön plana çıkarmaya çalışan bir futbol oynatmaya çalışıyorum" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Lucescu ve Sinan Bolat basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rusya Milli Takımı ile kendilerinin çok farklı özelliklere sahip takımlar olduğunu belirten Lucescu, "Rusya fizik gücü yüksek, uzun toplarla oynayan, tecrübeli oyunculardan kurulu, ikili mücadeleleri fizik gücüyle kazanan, süratli bir takım. Biz ise onlara göre daha farklı oynayan, fizik gücümüz onlarla kıyaslanmayacak kadar farklı olan, daha kısa paslarla oynamaya çalışan bir ekibiz. Bakacağız, yarın kim daha başarılı olacak onu göreceğiz" diye konuştu.

Lucescu, "Ekibime, Türk futbolcusunun kalitesini ön plana çıkarmaya çalışan, canlılıklarını, tekniklerini, becerilerini ön plana taşımaya çalışan bir futbol oynatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu, maçın oynanacağı Fişt Stadı'nda yapılması planlanan antrenmanın yerinin değiştirilme sebebini de açıkladı. Rusya Futbol Federasyonunun bu değişikliği istediğini aktaran deneyimli teknik adam, "Çimler kötü. Bu problemi halledecekler. Biz de bu değişikliği kabul ettik" dedi.

Sinan Bolat: "Oynadıkça daha da gelişeceğiz"

Kaleci Sinan Bolat ise milli takımın yeni bir kadrosunun olduğunu belirterek, "Çok genç, üst seviyede oyuncular var. Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyen futbolcular bulunuyor. Hepsi çok yetenekli. Oynadıkça daha da gelişeceğiz" dedi.

A Milli Takım, Rusya maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, Rusya ile Soçi kentinde oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde Adler Antrenman Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alan oyunları ve çift kaleli taktik çalışma ile devam etti. Son bölümde ise şut çalışması yapıldı.