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CANLI İZLE: Salzburg Marsilya maçı canlı izle | Salzburg Marsilya kaç kaç?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı rövanş karşılaşmasında Salzburg evinde Marsilya'yı konuk ediyor. İşte Salzburg Marsilya maçına dair canlı yayın izleme bilgileri...

CANLI İZLE: Salzburg Marsilya maçı canlı izle | Salzburg Marsilya kaç kaç?

03 Mayıs 2018 09:13

Salzburg Marsilya canlı izleme linki bu haberde yer alıyor... UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ikinci mücadelesinde Salzburg ile Marsilya ile finale yükselebilmek için sahaya çıkacak. Fransa'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Marsilya, aldığı galibiyetin avantajını kullanmak isterken, Avusturya temsilcisi Salzburg, ise ilk maçta aldığı yenilgiyi tersine çevirmek ve finale yükselmek istiyor. İşte mücadeleye dair tüm bilgiler.

Salzburg-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?​

Red Bull Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.05'te başlayacak. Sergei Karasev'in düdük çalacağı karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Salzburg: Walke, Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer, Haidara, Samassekou, Berisha, Schlager, Dabbur, Hee-Chan

Marsilya: Pele, Amavi, Rami, Gustavo, Sarr, Lopez, Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos, Mitroglou

Marsilya, tura göz kırptı

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Marsilya, sahasında Salzburg'u 2-0 yenerek tur için avantaj elde etti. 
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Fransız temsilcisi Marsilya, Avusturya ekibi RB Salzburg'u konuk etti. Fransız ekibi 15. dakikada Thauvin'in golüyle 1-0 öne geçti. 63. dakikada Clinton N'Jie ile farkı 2'ye çıkaran Marsilya, mücadelen 2-0 galip ayrıldı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mayıs Perşempe günü oynanacak. 
 

 

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