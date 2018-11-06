CANLI İZLE | Schalke 04 - Galatasaray şifresiz canlı izle | Schalke 04 Galatasaray şifresiz veren kanallar izle

Schalke 04 - Galatasaray şifresiz canlı izle... Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Schalke 04 deplasmanına konuk oluyor.

Devler Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Schalke 04 ile karşı karşıya geliyor.

SCHALKE - GALATASARAY NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Galatasaray'ın, Schalke 04 ile deplasmanda oynayacağı maç 6 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Veltins - Arena'da oynanacak zorlu maçın beIN SPORTS 1'den yayınlanması bekleniyor.

Kritik randevu öncesi grupta Schalke'nin 5, temsilcimiz Galatasaray'ın ise 4 puanı bulunuyor.

İki takım arasında Türk Telekom Arena'da oynanan ilk maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'da Schalke 04 kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü haftasında yarın deplasmanda Schalke 04 ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Schalke 04 ile karşılaşacak. İskoç hakem William Collum'un yöneteceği maç TSİ 23.00'te başlayacak. Bu zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli oldu. Kadroda sakatlığı süren Emre Akbaba'nın yanı sıra Eren Derdiyok ve Fernando da yer almadı.

Galatasaray'ın Almanya yolculuğu öncesi kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

Galatasaray Alman takımları ile 29 kez karşılaştı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman temsilcileri ile bugüne kadar 29 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 7 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Galatasaray, Almanya'da Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Alman ekipleri ile 30. müsabakasına çıkacak. Aslan, Alman takımlarına karşı ilk karşılaşmasını 9 Eylül 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda FC Magdeburg ile oynadı. Deplasmanda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

11 farklı Alman takımı ile oynadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar Almanya'nın Magdeburg, Bayern Münih, KFC Uerdingen, Eisenhüttenstadter FC Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 takımları ile oynadı. Cimbom, Alman temsilcileri ile oynadığı toplam 29 karşılaşmada 7 kez galibiyet alırken, 9 kez de rakiplerine mağlup oldu. 13 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.Sarı-kırmızılılar attığı 31 gole karşılık kalesinde 44 gol gördü.

Alman takımları ile çıktığı 29 mücadelede 6 kez ile en çok Borussia Dortmund ile oynayan Galatasaray, bu maçlarda 1 kez galip gelirken, 4 kez mağlup oldu. 1 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında 275. maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Almanya'nın Schalke 04 takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarında 275. müsabakasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar geride kalan maçlarda 99 kez galip gelirken, 103 kez de mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda TSİ 23.00'de Almanya'nın Schalke takımı karşı karşıya gelecek. Grupta geri kalan 3 müsabakada sarı-kırmızılılar, 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, Alman temsilcisi ise 5 puan ikinci sırada bulunuyor.

Avrupa'da 275. randevu

Galatasaray, Schalke karşılaşması ile Avrupa kupalarında 275. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 274 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cim Bom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 405 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 108. maç

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 107 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 52 kez rakiplerine mağlup oldu. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 109 gole karşın kalesini 176 gole kapatamadı.

Schalke ile 4. resmi karşılaşma

Galatasaray ile Schalke bugüne kadar hepsi UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere resmi maçlarda üç kez rakip oldu. İki kez İstanbul'da oynanan müsabakalar 1-1 ve 0-0 berabere sona erdi. Almanya'daki karşılaşmayı ise sarı-kırmızılılar 3-2 kazanmasını bildi.

Almanya'da kritik dönemeç

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının yarısı sona ererken Galatasaray 3 maçta 4 puan topladı. Şu an 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Almanya'da kritik bir müsabakaya çıkacak. Rakibini mağlup etme planları yapan Aslan, buradan alınacak 3 puanla ile Schalke'nin üst sırasına yükselecek.

Düdük İskoç William Collum'da

Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yaparken, Andrew Dallas ve Nicholas Walsh ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Francis Connor olacak.