CANLI İZLE: Sevilla Başakşehir maçı hangi kanalda? Sevilla Başakşehir maçı TRT CANLI İZLE

Turu İspanya'ya bırakan Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir Sevillayla karşı karşıya geliyor. Türkiye temsilcimiz Başakşehir'in İspanya ekibi ile karşılaşacağı Sevilla takımıyla oynayacağı maçın hangi kanalda,saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu? Peki, Sevilla - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sevilla Başakşehir maçı TRT canlı izle

Sevilla 0-1 Başakşehir

Maçın canlı anlatımı

17'GOL Eljero Elia Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

Pozisyon 17 ' Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gelen topu Sevilla savunması uzaklaştırdı.

1 ' Hakem düdüğü çaldı ve maça Başakşehir başladı

Sevilla Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

İlk 11'ler belli oldu

SEVİLLA: Rico; Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Pizarro, Correa, Navas, Ben Yedder

TEKNİK DİREKTÖR: Eduardo Berizzo

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan; Caiçara, Attamah, Epueranu, Clichy; Emre, Mahmut; Elia, Mossoro, Visca, Adebayor.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Şampiyonlar Ligi Play-off Turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları ise şöyle:

22 Ağustos Salı

18.30 Astana (Kazakistan) - Celtic (İskoçya) (0-5)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Olympiakos (Yunanistan) (1-2)

21.45 Maribor (Slovenya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (1-2)

21.45 Sevilla (İspanya) - Medipol Başakşehir (2-1)

21.45 Nice (Fransa) - Napoli (İtalya) (0-2)

...

23 Ağustos Çarşamba

21.45 Kopenhag (Danimarka) - Karabağ (Azerbaycan) (0-1)

21.45 Slavia Prag (Çekya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-2)

21.45 Liverpool (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya) (2-1)

21.45 FCSB (Romanya) - Sporting Lizbon (Portekiz) (0-0)

21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Young Boys (İsviçre) (1-0)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, AVRUPA'DA 10. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş maçında bu akşamİspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 10. maçına çıkacak. Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 9 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberliği bulunan turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez yer aldığı bu turda Sevilla'yı geçerek gruplarda yer almayı hedefliyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Tek galibiyetini bu sezon 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında sahasında oynadığı 2. maçta (2-0) elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi, deplasmanda İspanyol rakibi önünde kazanmak istiyor. Medipol Başakşehir, Sevilla'yı deplasmanda mağlup ederek Avrupa kupalarında dış sahadaki ilk galibiyetini de almaya çalışacak.