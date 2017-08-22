CANLI İZLE: Sevilla Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Başakşehir maçı TRT CANLI İZLE

Turu İspanya'ya bırakan Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir Sevillayla karşı karşıya gelecek. Türkiye temsilcimiz Başakşehir'in İspanya ekibi ile karşılaşacağı Sevilla takımıyla oynayacağı maçın hangi kanalda,saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu? Peki, Sevilla - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sevilla Başakşehir maçı TRT canlı izle

Sevilla Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Sevilla: Sergio Rico, - Gabriel Mercado, Clement Lenglet, Nicolas Pareja, Sergio Escudero, - Steven N’Zonzi, Guido Pizarro, - Walter Montoya, Ever Banega, Joaquin Correa, - Wissam Ben Yedder

Başakşehir: Volkan Babacan, Çaiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, - Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, - Visca, Mossoro, Ellia, - Adebayor

Şampiyonlar Ligi Play-off Turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları ise şöyle:

22 Ağustos Salı

18.30 Astana (Kazakistan) - Celtic (İskoçya) (0-5)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Olympiakos (Yunanistan) (1-2)

21.45 Maribor (Slovenya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (1-2)

21.45 Sevilla (İspanya) - Medipol Başakşehir (2-1)

21.45 Nice (Fransa) - Napoli (İtalya) (0-2)

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23 Ağustos Çarşamba

21.45 Kopenhag (Danimarka) - Karabağ (Azerbaycan) (0-1)

21.45 Slavia Prag (Çekya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-2)

21.45 Liverpool (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya) (2-1)

21.45 FCSB (Romanya) - Sporting Lizbon (Portekiz) (0-0)

21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Young Boys (İsviçre) (1-0)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, AVRUPA'DA 10. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş maçında bu akşamİspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 10. maçına çıkacak. Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 9 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberliği bulunan turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez yer aldığı bu turda Sevilla'yı geçerek gruplarda yer almayı hedefliyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Tek galibiyetini bu sezon 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında sahasında oynadığı 2. maçta (2-0) elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi, deplasmanda İspanyol rakibi önünde kazanmak istiyor. Medipol Başakşehir, Sevilla'yı deplasmanda mağlup ederek Avrupa kupalarında dış sahadaki ilk galibiyetini de almaya çalışacak.