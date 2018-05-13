CANLI İZLE | Sivasspor - Alanyaspor canlı izle goller izle

Sivasspor - Alanyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Uluspy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.



Sivasspor şimdiye kadar çıktığı 32 karşılaşmada topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor. Alanyaspor ise 36 puanla 14. sırada bulunuyor. Akdeniz ekibinin ligde kalmayı garantilemesi için bu maçtan mutlak 3 puan alması gerekiyor.



SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇININ YAYINCISI



Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Sivasspor Alanyaspor karşılaşmasının yayıncısı belli oldu. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.



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