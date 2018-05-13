Diğer
Kategoriler

CANLI İZLE | Sivasspor - Alanyaspor canlı izle goller izle

Sivasspor Alanyaspor! Süper Lig'de Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İşte işte Sivasspor - Alanyaspor karşılaşmasını izleme rehberi ve maçın detayları

CANLI İZLE | Sivasspor - Alanyaspor canlı izle goller izle

13 Mayıs 2018 18:01

Sivasspor - Alanyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.


Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Uluspy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.


Sivasspor şimdiye kadar çıktığı 32 karşılaşmada topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor. Alanyaspor ise 36 puanla 14. sırada bulunuyor. Akdeniz ekibinin ligde kalmayı garantilemesi için bu maçtan mutlak 3 puan alması gerekiyor.


SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇININ YAYINCISI


Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Sivasspor Alanyaspor karşılaşmasının yayıncısı belli oldu. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.
 

SİVASSPOR - ALANYASPOR KARŞILAŞMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


SİVASSPOR - ALANYASPOR KARŞILAŞMASININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç