CANLI İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe şifresiz canlı izle | Fenerbahçe maçı izle

Sivasspor - Fenerbahçe canlı izle... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleden hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe topladığı 8 puanla 15. sırada yer alırken, Sivasspor, 9 puanla 13. sırada bulunuyor.

DG Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın son bölümde ise taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenmanın Demir Grup Sivasspor kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenman Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Sezona kötü başlayan ve ilk 8 haftada 8 puan toplayabilen Fenerbahçe lige verilen milli maç arasının ardından ilk maçını Demir Grup Sivasspor ile oynayacak. Can Bartu Tesisleri'nde son antrenmanını yapan sarı-lacivertli ekip Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente geldi. Fenerbahçe kafilesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar Teknik Direktör Philip Cocu'ya çiçek verdi ve futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Teknik Direktör Cocu ile bol bol fotoğraf çekindi. Ganalı oyuncu Andre Ayew de imza dağıttı. Daha sonra sarı-lacivertli kafile takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Otel önünde de taraftarlar takıma tezahüratlarda bulundu. Otele geçen sarı-lacivertli kafile maç saatini beklemeye başladı. Kafilede Sportif Direktör Damien Comolli de yer aldı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.