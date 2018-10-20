CANLI İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe şifresiz canlı izle | Fenerbahçe maçı izle | beIN SPORTS izle

Sivasspor - Fenerbahçe canlı izle... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleden hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe topladığı 8 puanla 15. sırada yer alırken, Sivasspor, 9 puanla 13. sırada bulunuyor.

CANLI | SİVASSPOR 0-0 FENERBAHÇE (İlk yarı oynanıyor)

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

4' Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde Muhammet ile hava topuna çıkan Neustadter faul yaptı. Top Sivasspor'da

6' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan İsmail'in ortasında Frey'in vuruşu üstten dışarıya gitti.

9' Fenerbahçe daha çok sol kanadı kullanmaya çalışıyor. İsmail ve Hasan Ali o bölgede görev aldı bugün.

14' David Braz'ın uzaktan şutunda top Harun'da kaldı.

19' Hasan Ali'ye sert bir müdahalede bulunan Robinho sarı kart gördü.

21' Robinho'nun pasında Ziya sağdan ortaladı, Skrtel ön direkte karşıladı topu.

23' İlk 15 dakikanın ardından Sivasspor rakip kaleye daha çok gelmeye başladı.

27' Robinho'nun soldan ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşu dışarı gitti.

31' Emre Kılınç'ın ara pasında Muhammet kaleciyle karşı karşıya kaldı, Harun son anda topa dokunup golü önledi. Muhammet için ofsayt bayrağı havada.

33' Hasan Ali'nin soldan ortasında ceza alanında hiçbir Fenerbahçeli yok. Top Tolgahan'da kaldı.

37' Sivasspor Fenerbahçe ceza alanı çevresinde önce Emre Kılınç ardından Robinho ile şut pozisyonlarını değerlendiremedi.

39' Ceza alanına soldan giren Robinho'nun içeri göndermek istediği top Naustadter'e çarparak kornere gitti. Robinho elle oynamadan penaltı bekledi ancak VAR ile görüşen Halis Özkahya oyunu devam ettirdi.

42' Ayew'in sağdan ortasında Frey'e giden topu Braz son anda kesti













DG Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın son bölümde ise taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenmanın Demir Grup Sivasspor kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenman Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Sezona kötü başlayan ve ilk 8 haftada 8 puan toplayabilen Fenerbahçe lige verilen milli maç arasının ardından ilk maçını Demir Grup Sivasspor ile oynayacak. Can Bartu Tesisleri'nde son antrenmanını yapan sarı-lacivertli ekip Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente geldi. Fenerbahçe kafilesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar Teknik Direktör Philip Cocu'ya çiçek verdi ve futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Teknik Direktör Cocu ile bol bol fotoğraf çekindi. Ganalı oyuncu Andre Ayew de imza dağıttı. Daha sonra sarı-lacivertli kafile takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Otel önünde de taraftarlar takıma tezahüratlarda bulundu. Otele geçen sarı-lacivertli kafile maç saatini beklemeye başladı. Kafilede Sportif Direktör Damien Comolli de yer aldı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.