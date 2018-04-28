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CANLI İZLE | SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ Maçı Canlı İzle Golleri İzle | Sivasspor - Gençlerbirliği maçı kaç kaç?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşya gelecek. Sivasspor Gençlerbirliği maçının detayları ve canlı izleme rehberi ise haberimizde...

CANLI İZLE | SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ Maçı Canlı İzle Golleri İzle | Sivasspor - Gençlerbirliği maçı kaç kaç?

28 Nisan 2018 12:49

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.


Saat 13.30'da Yeni Sivas Stadyumu'nda başlayacak mücadeleden hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Erdem Bıyık ve Candaş Elbil yapacak.


Bu sezon Samet Aybaba yönetiminde üst sıralara oynayan ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Sivasspor, bu haftaya kadar çıktığı maçlarda 44 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor. Ümit Özat yönetiminde küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği ise topladığı 30 puanla 17. sırada yer alıyor.


Süper Lig'de geçen hafta Sivasspor deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmış, Gençlerbirliği ise Ankara derbisinde karşılaştığı Osmanlıspor'a 3-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrılmıştı.


Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan ilk karşılaşmayı Gençlerbirliği 4-0'lı skorla kazanmıştı.


SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE


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