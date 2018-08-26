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CANLI İZLE | Sivasspor - Kasımpaşa canlı izle goller izle

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. İşte Sivasspor - Kasımpaşa karşılaşmasını izleme rehberi ve mücadelenin tüm detayları...

CANLI İZLE | Sivasspor - Kasımpaşa canlı izle goller izle

26 Ağustos 2018 18:12

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ali Saygın Ögel yapacak.

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17. MÜCADELE

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor ile 17. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Bu mücadeleyle Kasımpaşa, Sivasspor ile 17. maçına çıkmış olacak. Geride kalan 16 lig maçında iki takım da 5 galibiyet alırken, 6 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. 

Paşa galibiyet serisini sürdürmek istiyor 

Lige Çaykur Rizespor deplasmanında yaptığı geri dönüş ile başlayan ve rakibini 3-2 ile geçen Kasımpaşa, ikinci haftada ise taraftarının önünde geçen sezonun flaş ekibi Medipol Başakşehir’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, bu hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanından da 3 puanla dönerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. 

Diagne lige iyi başladı 

Kasımpaşa’da geçen sezon takıma katılan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, bu sezon bol gollü bir başlangıca imza attı. 26 yaşındaki santrfor, Rize deplasmanında alınan 3-2’lik galibiyette takımının ilk golünü atarak, galibiyette de büyük rol oynadı. Medipol Başakşehir mücadelesinde de ön plana çıkan başarılı futbolcu, turuncu-lacivertliler karşısında takımının 2 golünü atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu.  

 

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