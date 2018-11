CANLI İZLE | Sivasspor - Konyaspor şifresiz canlı izle | Sivasspor - Konyaspor şifresiz veren kanallar izle

Sivasspor - Konyaspor şifresiz canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Kritik mücadele öncesi Sivasspor'un 10, Konyaspor'un ise 13 puanı bulunuyor.

Tamer Tuna: "Kazanarak devam etmemiz gerekiyor"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Takımın artık kazanarak devam etmesi gerekiyor. Atiker Konyaspor maçı ile birlikte artık iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Tamer Tuna, Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki sürpriz sonuçların temelinde, ligde fazla oynamayan oyuncuların kupa maçında hazır olmadığında takımlar arasındaki seviye farkının ortadan kalkmasının yattığını söyledi. Konsantrasyonun önemli olduğuna vurgu yapan Tuna, "Tabi ki bunlar Bodrumspor maçının kaybedilmesine mazeret değil. Sentetik zeminde oyuncularımızın bir sıkıntı yaşamaması sevindirici. Kadro derinliği olmadığı için bazı oyunculara tam yer verdik bu bizi biraz etkilemiş olabilir" diye konuştu.

"Önümüze bakmak zorundayız"

Ligde önlerine bakmak zorunda olduklarını ifade eden Tuna, "Çünkü bugüne kadar ligde hep iyi oynadık. Ligin en iyi oynayan ekiplerinden birisiyiz. Her istediğimiz planı sahada yansıtmış olsak da sonuç anlamında bir sorun yaşadığımız muhakkak. Bizim değiştirmek istediğimiz bu çünkü her şey bazen istediğiniz gibi gelişmiyor. Bizim maçlarda yaşadığımız da bu oldu. Her şeyi istediğimiz gibi planlayıp, istediğimiz çalışmaları ve karşılığını oyun olarak aldık fakat almadığımız bir şey var ki sonuç. Demir Grup Sivasspor artık kazanarak devam etmesi gerekiyor. Atiker Konyaspor maçı ile birlikte artık buna bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kazanamazsak daha kolay kaybetmeyen bir takımız. Yediğimiz 8 golün duran toplardan ve penaltıdan oluşu ve kornerlerde yaşadığımız zafiyetlerimizin her maçta ortaya çıkıyor olması bizim için istenmeyen sonuçları doğurdu. Şöyle bir gerçek var; lig devam ediyor. Bizim iyi oyunumuzun karşılığı olacak bunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

Atiker Konyaspor, DG Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı 11. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavisine devam edilen Paolo Hurtado katılmadı. Yevhen Opanasenko'nun takımdan ayrı olarak fizyoterapist Furkan Heyik yönetiminde çalıştığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, pas çalışması ile devam etti. Oyuncular topla oyun ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.