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CANLI İZLE: Tottenham Barcelona şifresiz canlı izle | Tottenham Barca kaç kaç?

CANLI İZLE: Tottenham Barcelona şifresiz canlı izle | Tottenham Barca kaç kaç?
CANLI İZLE: Tottenham Barcelona şifresiz canlı izle | Tottenham Barca kaç kaç?

Tottenham Barcelona şifresiz canlı izle linkine haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. ilk hafta maçında İnter'e mağlup olan Tottenham İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Tottenham Barcelona şifresiz canlı izle | Tottenham Barca kaç kaç? gibi soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANLI İZLE: Tottenham Barcelona şifresiz canlı izle | Tottenham Barca kaç kaç? 

Şampiyonlar Ligi'nden heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İngiliz temsilcisi Tottenham İspanyol devi Barcelona'yıkonuk edecek. İlk hafta maçlarında İnter'e 2-1 mağlup olan Tottenham beklenen başlangıcı yapamazken Barcelona ise PSV Eindhoven'ı 4-0 la geçerek Devlet Ligi'ne hızlı bir başlangıç yaptı. Premier Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 yenilgiyle yoluna devam eden Tottenham istediği başlangıcı yapamasa da Şampiyonlar Ligi'nde de aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor. Katalan ekibi ise Devler Ligi galibiyetinin ardından çıktığı 3 resmi maçtan da galibiyet alamazken bu mücadeleden 3 puanla ayrılıp bu şansızlığa dur deme hedefinde. Tottenham Barcelona canlı izle ve diğer tüm merak etiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz...

Tottenham Barcelona saat kaçta hangi kanalda?

Bu akşam saat 22.00'de Wembley Stadyumu'nda oynanacak Tottenham Barcelona maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Bu önemli mücadele beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek.

TOTTENHAM BARCELONA CANLI İZLE

Barcelona galibiyeti hasret

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. Barça, böylece ligde oynadığı üst üste 3. maçından da 3 puan çıkaramadı. Barcelona ligin 7. haftasında Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu konuk etti. Messi'nin yedek kulübesinde başladığı mücadelenin ilk yarısında Bilbalo 41. dakikada Oscar'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarının 55. dakikasında Teknik Direktör Ernesto Valverde Vidal'ı oyundan alıp, Messi'yi sahaya sürdü. Bu dakikadan sonra Barcelona'nın baskısı arttı. 81. dakikada Messi'nin asistinde Munir fileleri havalandırarak skoru 1-1 getirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca, Barcelona evinde bir puana razı oldu. Geçtiğimiz hafta Camp Nou'da Girona'yla 2-2 berabere kalan, hafta içi de Leganes'e kaybeden Barcelona, Bilbao ile de berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Hoffenheim - Manchester City: 1-2
Juventus - Young Boys: 3-0
Bayern Münih - Ajax: 1-1
EK Atina - Benfica: 2-3
Lyon - Shakhtar: 2-2
CSKA Moskva - Real Madrid: 1-0
Roma - Viktoria Plzen: 5-0
Manchester United - Valensiya: 0-0  

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