CANLI İZLE | Trabzonspor - BB Erzurumspor şifresiz canlı izle | Trabzonspor - Erzurumspor maçı şifresiz veren kanallar

Trabzonspor - BB Erzurumspor şifresiz canlı izle... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Bu karşılaşma öncesi Trabzonspor'un 13, BB Erzurumspor'un ise 5 puanı bulunuyor.

Trabzonspor ile BB Erzurumspor ligde ilk kez karşılaşacak

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım, tarihlerinde ilk kez geçen sezon Türkiye Kupası 5. Tur aşamasında karşılaşmış, bordo-mavililer rakibine iki maçta toplam dokuz gol atarak turu geçmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın günü saat 20.00'de Medical park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bülent Yıldırım'ın düdük çalacağı müsabakada Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Trabzonspor ile BB Erzurumspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecekler. İki takım, tarihlerinde ilk kez geçen sezon Türkiye Kupası 5. Tur aşamasında karşılaşmış, Karadeniz ekibi rakibine iki maçta toplam dokuz gol atarak turu geçmişti. Bordo-mavililer Erzurum'da oynanan maçı 4-0, Trabzon'da oynadığı maçı ise 5-1 kazanmıştı.

Hedef 3 puan

Ligde Kasımpaşa ve Akhisarspor galibiyetleriyle iyi bir hava yakalayan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı BB Erzurumspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Milli takımlardan dönen oyuncuların sakatlık probleminin olmaması Teknik Direktör Ünal Karaman'ı sevindirirken, bordo-mavililer milli aralar sonrası yaşadığı şansızlığı da taraftarı önünde aşmak istiyor.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdulkadir Ömür, Vahid Amiri, Burak Yılmaz ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor.

Trabzonspor istikrar peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak istikrar yakalamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında son olarak ligin 7. haftasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, BB Erzurumspor'u yenerek galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi hedefliyor.

Evinde oynadığı 4 maçın 3'nü kazandı

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken golcü bir kimlik ortaya koydu. Karadeniz ekibi, DG Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederken Göztepe'ye 2-1 yenildi. Bordo-mavili takım, 4 maçta 12 gol 1 maç fazlalığı bulunan 13 gollü Galatasaray'ın ardından evinde en çok rakip kaleye gol gönderen takım oldu.

Frikikçi Sosa

Teknik Direktörü Ünal Karaman ile eski günlerinin görüntüsünü veren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, frikikten en çok gol atan oyuncu oldu. 2014-2015 sezonunun başından bu yana Süper Lig'de frikikten en fazla gol atan isim 6 kez ile Jose Sosa. Yıldız oyuncu bordo-mavili takımdaki ilk golünü de frikikten atmıştı.