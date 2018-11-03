CANLI İZLE | Trabzonspor - Bursaspor şifresiz canlı izle | Trabzonspor - Bursaspor şifresiz veren kanallar izle

Trabzonspor - Bursaspor şifresiz canlı izle... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Bursaspor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor'un 15, Bursaspor'un ise 12 puanı bulunuyor.

Trabzonspor evinde çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftada aldığı beraberliklerle önemli puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Bursaspor karşısından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk edecek. Alper Ulusoy'un yöneteceği maçın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Satman ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Süper Lig'de en son galibiyetini 7 Ekim 2018'de deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalırken, deplasmanda da Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda önemli puan kayıpları yaşamıştı. Taraftarı önünde son 3 maçtır yenilmeyen Bursaspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş dışında eksik bulunmuyor

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Bursaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan ve istekli olduğu gözlenen Anthony Nwakaeme'nin ise Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından maç kadrosuna alınması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında sahaya sürdüğü kadroda fazla bir değişikliğe gitmesi beklenmeyen Karaman'ın, Yusuf Yazıcı'nın yerine Abdulkadir Ömür'e şans vermesi bekleniyor. Olcay ve Amiri arasında tercih yapacak olan Karaman'ın, bu bölgede sürpriz bir ismi de değerlendirebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta ısınma sırasında sakatlanarak kadrodan çıkartılan Pereira'nın da kadrodaki yerini alması bekleniyor.

Trabzonspor'un karşılaşmaya, "Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdulkadir, Burak ve Rodallega" şeklinde çıkması bekleniyor.

Bursaspor zorlu deplasmanda

Bursaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Bursaspor, ligin 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 85. randevuya çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'e iyi başlamayan ancak son 3 maçta 7 puan toplayan yeşil-beyazlılar, çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu maç öncesinde yeşil-beyazlılar, 12 puanla 11. sırada yer alırken, bordo-mavili ekip ise 15 puanla 7. sırada bulunuyor.

Bursaspor santrafor sıkıntısı

Öte yandan yeşil-beyazlı takımda sakatlıklar can sıkıyor. Zorlu maç öncesinde yeşil-beyazlı takımın santraforlarından Bogdan Stancu bu müsabakada forma giyemeyecek. Diafra Sakho'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Jires Kembo ve Abdullahi Shehu'da Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlı takımda Sakho'nun forma giyememesi durumunda Allano Lima'nın forvet hattında görev yapması bekleniyor.

Düdük Ulusoy'da

Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise, Suat Arslanboğa olacak.

Trabzonspor ile Bursaspor 85. randevuda

Trabzonspor ile Bursaspor 85. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor, Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 84 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 43 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 maçta ise Bursaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor attığı 126 gol attı, kalesinde ise 65 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor evinde Bursaspor ile oynadığı 42 karşılaşmada bordo-mavililer 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, 58 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

Farklı galibiyetler

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor, 1988-89 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda kendi evinde 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda bordo-mavililer iki maçı da kazanmıştı. Bursa'da oynanan maçı 1-0 , Trabzon'da oynanan maçı ise 3-1'lık skorla sahadan ayrılmıştı.

