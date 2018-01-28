CANLI İZLE: Trabzonspor Fenerbahçe şifresiz canlı izle TS FB maç kaç kaç?

Trabzonspor:1 Fenerbahçe:0

CANLI ANLATIM

69 ' Fenerbahçe çok tehlikeli geldi. Serbest vuruşta Okay'ın ters vuruşu direği sıyırarak kornere çıktı.

67 ' Trabzonspor'da Burak Yılmaz bir anda Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktı. Tecrübeli futbolcu topu ayağından aşınca Volkan Demirel topu kaptı.

64 ' Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği daha. Eljif Elmas, Hasan Ali Kaldırım'ın yerine oyunda.

63 ' Fenerbahçe'de İsla sarı gören isim. Sarı Kart - Mauricio Isla

Oyuncu Değişikliği 63 ' Fenerbahçe'de Aatif yerini Valbuena'ya bıraktı.

59 ' Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti! Abdulkadir'in penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya çok iyi hareketlenen Burak, kaleci Volkan'ın solundan topu ağlara yolladı.

55 ' Trabzonspor'da Sosa serbest vuruşu kullandı. Kucka'nın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

Sarı Kart 54 ' Fenerbahçe'de Fernandao rakibine kontrolsüz bir müdahalede bulununca sarı kartı gördü.

49 ' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Mehmet Topal'ın etkili kafa vuruşunda kaleci Onur köşeye giden topu kornere tokatladı.

45 ' İkinci yarıya ev sahibi Trabzonspor başladı.

45 ' ikinci yarıda Sosa oyunda. Yusuf Yazıcı dışarı alındı.

45 ' İlk yarı 0-0 sona erdi.

44 ' Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı çok net bir fısattan yararlanamadı. Alper'in pasında bir anda ceza alanı içinde topla buluşan İsmail topu kötü kontrol edince etkili bir vuruş yapamadı.

38 ' Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında ilk isabetli şutunu 38. dakikada attı.

38 ' Trabzonspor'da Olcay Şahan ceza alanı dışından kaleyi yokladı. Volkan Demirel için kolay bir top oldu.

35 ' Fenerbahçe atağında sağ kanatta çizgiye inen Dirar'ın yerden çevirdiği topu Fernandao'dan önce araya giren Trabzonspor savunması kaptı.

34 ' Trabzonspor tehlikeli geldi. Kamil Ahmet'in sol kanattan etkili ortasına Kucka hareketlendi ancak dokunamadı.

29 ' Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sol kanattan serbest vuruşu kullandı. Ceza alanı içine gelen topu Fenerbahçe savunması karşıladı.

26 ' Trabzonspor atağında önce Olcay akabinde Abdulkadir kaleyi yokladı. Ancak iki vuruşta da Fenerbahçe savunması araya girdi.

23 ' Ev sahibi Trabzonspor ilk 23 dakikalık dilimde Fenerbahçe kalesinde tehlikeli bir pozisyon oluşturmayı başaramadı.

21 ' Fenerbahçe'de Aatif sağ kanattan orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Onur yerden gelen topu uzandı ve aldı.

19 ' Fenerbahçe tehlikeli geldi! Alper müsait pozisyondaki Aatif'a pasını çıkardı. Aatif ceza yayı üzerinden sert bir vuruş yaptı. Onur gole izin vermedi.

17 ' Fenerbahçe atağında Alper Potuk kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda, ceza sahası çizgisi üzerinden kaleyi yokladı. Onur üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

14 ' Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde kafayı vuran Fernandao çerçeveyi bulamadı.

11 ' Trabzonspor ilk dakikalarda rakibinin topla oynamasına izin veriyor.

9 ' Fenerbahçe atağında Josef de Souza'nın derinlemesine pasına Alper Potuk hareketlendi ancak Trabzonspor savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

6 ' Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı korner kullandı. Ön direğe hareketlenen Fernandao topu aldı ancak maçın hakemi faulu işaret etti.

4 ' Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullandı. Ceza alanı içine gelen topu savunma kornere yolladı.

1 ' Karşılaşmaya konuk ekip Fenerbahçe başladı.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı HD kalitede şifresiz canlı olarak izleyebilirsiniz. 2018 yılının ilk derbi mücadelesinde iki takım taraftarlarının en çok merak ettikleri konu Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifreli ve şifresiz veren yabancı kanallar hangileri ? Trabzon Fener canlı radyo dinle, Trabzonspor Fenerbahçe maçını Az tv ve İdman Tv yayınlıyor mu ? gibi sorular. Süper Lig’de zirve mücadelesi veren iki ezeli rakibin mücadele edeceği maçta Trabzonspor bu akşam Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligde oynadığı son 18 karşılaşmada 8 galibiyet,6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 30 puanla 7.sırada yer alan Trabzonspor, son 18 haftada 10 galibiyet,6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 36 puan ile 3.sırada bulunan Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00’da Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de Trabzonspor Fenerbahçe geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte mücadele ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler...

11'LER BELLİ OLDU!

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Kamil, Okay, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Mehmet Topal, Roman Neustadter, İsmail, Dirar, Souza, Hasan Ali, Alper, Aatif, Fernandao

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 28 Ocak Pazar günü saat 19:00'da yapacakları maçla birlikte 121. kez karşı karşıya gelecekler. Bordo-mavililer ezeli rakibi karşısında 16 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 maçtır süren galibiyet özlemini bitirmek istiyor.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 89 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 120 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 35 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Trabzonspor'un 129 golüne Fenerbahçe 152 golle yanıt verdi.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi 16'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi müsabakada yenemedi.

Ligde de sarı-lacivertililer önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 89 kez karşı karşıya geldi. Yarın ligde 90. Kez karşı karşıya gelecek iki takımdan Fenerbahçe’nin 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı. 30 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler ligdeki 118 golüne, Trabzonspor 88 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 49 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 53 gol attı.

Trabzon'daki 44 lig maçında ise ev sahibi Trabzonspor'un 16, Fenerbahçe'nin ise 17 galibiyeti bulunuyor. 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler 52 gol kaydetti.Trabzon'daki son 7 lig maçından 5'ni kaybeden, 2'sinde berabere kalan Trabzonspor , rakibini evinde en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

Trabzonspor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?

Trabzonspor Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilir mi?

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Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.



Trabzonspor Fenerbahçe canlı radyo dinle! Trabzonspor Fenerbahçe canlı veren radyo kanalları

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Trabzonspor, 8 yıllık hasrete son vermek istiyor

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evindeki 8 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Rakibini en son 2010 yılında yenen bordo-mavililer, söz konusu tarihten beri Trabzon'da oynadığı maçları kazanamadı.

Süper Ligin 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe ile Medical Park Stadyumu'nda ilk kez karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında evindeki 8 yıllık galibiyet özlemini de sonlandırmak istiyor. Sarı-lacivertlileri en son 23 Ağustos 2010'da Hüseyin Avni Aker'de 3-2'lik skor ile mağlup eden bordo-mavililer, bu tarihten sonra İstanbul ekibinde karşı evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Söz konusu tarihten bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda bordo-mavili takım, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Attığı 2 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü.

İki maç tamamlanamadı

Trabzon'da iki takım arasında oynanan iki maç ise tamamlamadı. İstenmeyen saha olaylarının olduğu karşılaşmalar sonrası bordo-mavili ekip, hükmen yenilgilerle karşı karşıya kalırken, taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle de kulüp ağır cezalara mahkum edildi. 10 Mart 2013'de karşılaşma 1-0 Fenerbahçe lehine devam ederken, taraftar olayları nedeniyle hakem, 45+9. dakikada müsabakayı tatil etti ve daha sonra TFF tarafından verilen kararla Trabzonspor 3-0 hükmen yenik sayıldı. 24 Nisan 2016'da ise bir taraftarın 88. dakikada sahaya girerek hakeme saldırması sonucu tatil edilen müsabaka, Fenerbahçe lehine 4-0 tescil edildi.

23 Ağustos 2010'da'dan sonra Trabzon'da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

2010 Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 2

2012 Trabzonspor: 1- Fenerbahçe: 1

2012 Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 3 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

2013 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3

2014 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Hükmen mağlup)

2014 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0

2016 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 4 (Tescil)

2016 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3

Çubukçu: “Taraftarımız her zaman yanımızda oldu”

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Fenerbahçe karşılaşmasının önemini camia olarak bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını belirterek, “Ligde üst sıralarda olmak istiyorsak, Fenerbahçe maçında galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Müsabakanın önemini ve camia için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Ligin ilk yarısında rakibimizle 2-2 berabere kalmıştık. Rakibimizle Medical Park Stadyumu'nda ilk kez karşılaşacağız ve uzun yıllar süren galibiyet hasretine son vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çubukçu, taraftarların karşılaşmanın biletlerini günler öncesinde tükettiğini de hatırlatarak, “Rekor sayıda taraftar karşılaşmayı izleyecek. Taraftarımız her zaman yanımızda oldu. Onların desteğiyle birlikte sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Sahada mücadele devam ederken ne olursa olsun taraftarlarımızın sakin bir şekilde takımlarını maç boyunca desteklemelerini istiyoruz. Futbolcularımızda sahada gerekeni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Kocaman'a karşı üstün

Süper Lig'de 28 Ocak Pazar günü karşılaşacak Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette Rıza Çalımbay'ın Aykut Kocaman'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Aykut Kocaman'la farklı takımlarla 19 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Çalımbay'ın ekipleri, Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 8 galibiyet aldı. Kocaman ise Çalımbay'ın ekipleri karşısında takımlarıyla 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki teknik adamın başında bulunduğu takımlar 7 maçta ise berabere kaldı.

Çalımbay ve Kocaman'ın karşı karşıya geldiği ilk maç 9 Eylül 2001'de yapıldı. Çalımbay'ın çalıştırdığı Göztepe ile Kocaman’ın çalıştırdığı İstanbulspor golsüz berabere kaldı.

Daha sonraki yıllarda ise Çalımbay, Rizespor, Beşiktaş, Denizlispor, Ankaragücü, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa ve Antalyaspor Kocaman ise Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe'nin başında bir birleriyle rekabete girdi. Kocaman ve Çalımbay'ın 17 yıl önce başlayan rekabetlerinde 28 Ocak Pazar günü 22 kez karşılaşacaklar.

Çalımbay, Trabzon’da yenilmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın başında Trabzon’da oynadığı maçlarda yenilmedi. Çalımbay, yeni takımıyla çıktığı 4 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Galatasaray’ı 2-1, Osmanlıspor’u 4-3, Antalyaspor’u 3-0 ve Bursaspor’u 1-0’la geçen bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Medical Park Stadyumunda yüzü gülen taraf oldu.

Kocaman deplasmanda bir yenilgi aldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kocaman, yönetimindeki bsarı-lacivertliler deplasmanda tek yenilgisini Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0’lık sonuçla aldı.

