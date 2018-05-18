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CANLI İZLE | Trabzonspor Karabükspor canlı izle goller izle

Trabzonspor Karabükspor! Süper Lig'de Trabzonspor ile Karabükspor karşı karşıya gelecek. İşte Trabzonspor - Karabükspor karşılaşmasını izleme rehberi ve maçın detayları...

CANLI İZLE | Trabzonspor Karabükspor canlı izle goller izle

18 Mayıs 2018 12:49

Trabzonspor - Karabükspor karşılaşması! Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor kendi sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.


Saat 18.00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Baki Tuncay Akın yapacak.


Ziraat Türkiye Kupası'nı Akhisar'ın kazanmasıyla Trabzonspor'un Avrupa'ya gitme durumu kalmamıştı. Bordo - Mavililer ligde 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Son sırada yer alan Karabükspor'un puanı ise 12. Batı Karadeniz ekibinin ligden düşmesi haftalar öncesinden netleşmişti.


RIZA ÇALIMBAY'IN SON MAÇI


Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, son kez Bordo - Mavililer'in başında son kez bir maça çıkacak. Çalımbay hafta arasında yaptığı açıklamada sezonun bitimiyle takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Deneyimli teknik adam, ligde Akhisar karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından takımın başına geçmişti.
Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.


TRABZONSPOR - KARABÜKSPOR YAYINCISI


Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Trabzonspor - Karabükspor karşılaşmasının yayıncısı belli oldu. İki takım arasında saat 18.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.


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