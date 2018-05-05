CANLI İZLE | Trabzonspor - Kasımpaşa canlı izle goller izle

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor kendi sahsında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



Saat 19.00'da Mecidal Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.



Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, şimdiye kadar çıktığı 31 maçta topladığı 49 puanla 5. sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Kasımpaşa ise 40 puanla 9. sırada bulunuyor.



Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Kasımpaşa ise kendi sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.



Öte yandan ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0'lık skorla kıazanmayı başarmıştı.



TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MÜCADELESİNİN YAYINCISI BELLİ OLDU



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa ile arasında oynanacak karşılaşmanın yayıncısı da belli oldu. İki takım arasındaki mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

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