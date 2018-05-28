CANLI İZLE | Türkiye İran canlı izle goller izle

Türkiye İran karşılaşması! Mircea Lucescu yönetiminde EURO 2020 hazırlıklarını şimdiden yapmaya başlayan A Milli Takımımız hazırlık maçında İran ile karşı karşıya gelecek.

Saat 21.15'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak karşılaşmada hakem ­Valentin Kovalenko düdük çalacak.

Milli Takımımız daha öncei hazırlık maçlarında İrlanda'yı 1-0 mağlup etmiş, Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.

Türkiye ile İran 44 yıl sonra

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İran'la ilki 1950'de, sonuncusu ise 44 yıl önce 1974'te olmak üzere birisi tatil edilen altı müsabakaya çıktı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 28 Mayıs Pazartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İran ile karşılaşacak. Milliler, İran ile daha önce 6 kez karşılaşmış ve 1 maç ise tatil edilmişti. Türkiye, İran’a karşı hiç yenilgi almazken, sadece 2 müsabakada berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, İran filelerine gönderdiği 12 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü.

Türkiye ve İran ile arasında oynanan müsabakalar şöyle:

Türkiye: 6 - İran: 1 - 28 Mayıs 1950 - Özel Maç

İran: 0 - Türkiye: 0 - 25 Temmuz 1965 - RCD Kupası maçı

İran: 0 - Türkiye: 0 - 16 Mart 1966 - RCD Kupası maçı

İran: 0 - Türkiye: 1 - 26 Kasım 1967 - RCD Kupası maçı

Türkiye: 4 - İran: 0 - 17 Eylül 1969 - RCD Kupası Maçı

İran: 0 - Türkiye: 1 - 20 Ocak 1974 - RCD Kupası Maçı

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu

Kaleciler: Okan Kocuk, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan,

Defans: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Serdar Gürler, Yunus Mallı,

Forvet: Cenk Tosun, Umut Bulut

Milli Takım'da sakatlanan Volkan Babacan yerine Sinan Bolat kadroya dahil edilmişti. Öte yandan Milliler'de Hakan Çalhanoğlu da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan bir başka isim.

TÜRKİYE - İRAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın İran ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. Saat 21.15'te Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele S Sport'tan naklen ekranlara gelecek.

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