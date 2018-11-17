CANLI İZLE | Türkiye - İsveç şifresiz canlı izle | Türkiye - İsveç hangi kanalda?

Türkiye - İsveç şifresiz canlı izle... UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, İsveç ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta oynanacak karşılaşmada hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Bu karşılaşma öncesi A Milli Takımımız'ın grupta 3, İsveç'in ise 1 puanı bulunuyor.

A Milli Takım İsveç maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç'le karşılaşacak olan A Milli Takım maç hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi maçında Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda İsveç'le karşılaşacak olan A Milli Takım, Atiker Konyaspor'un Kayacık Tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmana Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve antrenörler katıldı. Ay-yıldızlı oyuncular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman daha sonra takım çalışmasıyla devam etti.

Janne Andersson: “Bu maça final maçı gibi bakıyoruz"

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Türkiye maçını kaybetmeleri halinde gruptan düşeceklerini söyleyerek, "Bu da istemediğimiz bir şey. Bu maça final maçı gibi bakıyoruz. Türkiye çok yetenekli ve güçlü bir takım. Onun karşısında yenmek için oynamamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta saat 20.00'de başlayacak maçta Konya'da Türkiye ile karşılaşacak olan İsveç Milli Takımı'nda Teknik Direktör Janne Andersson, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin özellikle fiziksel açıdan iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Andersson, “Biz onlar kadar iyi değildik, ders aldık. Son maçtan sonra sakatlanmalar vardı. Onları takımda daha üstte tutmaya çalıştık. Her maçın tabii ki de kendi oluşumu, kendi taktiği vardır. Aynı şekilde her takımın da kendi oluşumu ve taktiği vardır. Detaylara girersek eğer bireysel olarak Türk Milli Takımı ve oyuncuları daha yeteneklilerdi. Daha iyi oynayacağımızı, daha iyi bir sonuç çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bu maç için hazırlıklarımız bu yönde oldu. Dün gelmemiz olumlu şekilde etkiledi bizi. Sahayla ilgili bazı sorunlar vardı. Bu nedenle Konyaspor'un kendi sahasında antrenman yaptık ve çok güzel bir sahaydı. Hazır hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Granqvist: “Bu maça final maçı gibi bakıyoruz”

Türkiye'nin adam adama bireysel oyunlarda çok yetenekli olduğunu vurgulayan İsveç Milli Takımı oyuncusu Andreas Granqvist ise, "Defans oyunumuza tabii ki dikkat edeceğiz. Açıkta da dikkatli bir şekilde takıma fırsat vermemeye çalışacağız. Üç puan alıp grupta üstün olmayı hedefliyoruz. İkinci sırada olmak takım olarak isteğimiz bir şey değil tabii ki. Yenmek için oynayacağız. Kaybedersek gruptan düşüyoruz. Bu da istemediğimiz bir şey. Bu maça final maçı gibi bakıyoruz. Türkiye çok yetenekli ve güçlü bir takım. Onun karşısında yenmek için oynamamız gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İsveç, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

EFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ile karşılaşacak olan İsveç Milli Takımı, Konya'da yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi 2. Grup'ta Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Türkiye ile karşılaşacak olan İsveç Milli Takımı Atiker Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde antrenman yaptı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Basına kapalı bölümde ise oyuncular taktik çalıştı. Bu antrenmanla birlikte Türkiye maçı hazırlıklarını tamamlayan İsveç, maç saatini beklemeye başladı.

Lusescu: “Maçın bilincindeyiz”

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç maçı öncesi basın açıklamasında, “Maçın bilincindeyiz” dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta saat 20.00'de başlayacak maçta Konya'da İsveç ile karşılaşacak olan Türk Milli Takımı'nda Teknik Direktör Mircea Lucescu, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Teknik Direktör Lucescu, “Oynadığımız her maç çok önemli. Yeni bir ekip oluşturduğumuz doğru. Tecrübelerimizi yükseltmek için oyuncuların tecrübelerini yükseltmeye çalışıyoruz doğal olarak. Zannediyorum Avrupa'nın en genç milli takımıyız şu anda. Bu geleceğin bu ekibe ait olduğunu gösterir. Tabii sonuç almanız lazım, sonuçlar sadece sizin performansınızı yukarıya çeker ve onu öyle gösterir. Maçın bilincindeyiz. Çok fazla bazı oyuncularımız müsait değildi. Ama elimizde bulunan kadro işin öneminin farkında. Bizim için önemli bir maç. Stockholm'deki gibi bir seyirci desteği bekliyoruz. Çünkü bu genç ekibin seyirci desteğine ve seyirci itmesine bizim ihtiyacımız var, bu ekibin ihtiyacı var. Bir senedir bu arkadaşlarla çalışıyoruz. Hepsi bir yerden daha üst seviyelere geldi, kendi ekiplerinde oynar vaziyette, ilk 11'de çıkmaya başladılar. Cengiz Ünder gibi, Okay gibi daha önce saydığım isimler gibi birçok oyuncularımızın iyi bir pozisyona çıktığını, bununda çalışma sonucu oldu. Bundan önceki ekip Türk Milli Takımını bir yere getirdi tabi ama bir orta yaş durumu söz konusuydu. Artık gençlerle biraz daha ileriye gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli takım oyuncusu Cenk Tosun ise, “Çok iyi hazırlandık. Zaaflarını da biliyoruz. Çok iyi hazırlandık gerçekten analizleri falan çok güzel şekilde geçirdik. Zaten çok uzun bir süre geçmedi, İsveç'i İsveç'te yendiğimiz maçtan beri zaaflarını da biliyoruz, iyi yaptıkları yönlerini de biliyoruz. Biz çok iyi hazırlandık. Yüzde yüz hazırız maça. İnşallah buradan galibiyetle ayrılacağız” şeklinde konuştu.