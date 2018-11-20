CANLI İZLE | Türkiye - Ukrayna canlı izle | Türkiye - Ukrayna hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye - Ukrayna şifresiz canlı izle... Uluslar Ligi'nde oynadığı İsveç maçından 1-0 mağlup ayrılan ve B Ligi'nden C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Takımımız ile Ukrayna arasında Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada saat 20.30'dabaşlayacak.

TRT 1'den naklen ekranlara gelecek mücadelede hakem Genc Nuza düdük çalacak.

A Milli Takım Antalya'da

A Milli Takım, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için bugün akşam saatlerinde Antalya'ya geldi.

Dün akşam Konya'da oynanan UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup maçında İsveç'e 1-0 mağlup olarak C Ligi'ne düşen A Milli Takım, Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı özel maç için bugün akşam saatlerinde şehre geldi. Ali Dürüst'ün önderliğinde Antalya'ya gelen kafilede, kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Aziz yer almadı. Millilerin oldukça moralsiz olduğu görüldü. Yoğun güvenlik önemleri ile havalimanına gelen kafile, buradan konaklayacağı otele gitmek üzere yol açıktı.

A Milliler Ukrayna maçına hazır

A Milli Takım, yarın Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, kamp yaptığı otelin sahasında son çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Mircea Lucescu, antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Ardından ısınma hareketleri yapan oyuncular düz koşuyla çalışmaya devam etti. İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Antrenmanı TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.

