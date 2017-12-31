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CANLI İZLE TV8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle

Bu akşam yılbaşı ekranlarında TV 8'in en çok izlenen programlarından biri olan O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programı olacak. Birçok ünlünün katılacağı programı bu haberimiz üzerinden kesintisiz ve canlı olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Ayrıca programa katılacak yarışmacıların tam listesini ve jüri üyelerini buradan öğrenebileceksiniz.

CANLI İZLE TV8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle

31 Aralık 2017 19:49

O Ses Türkiye’nin bu akşam özel olarak yayınlacağı yılbaşı 2018 programını bu haberimiz üzerinden program başladığı andan itibaren canlı olara izleyebilirsiniz. Bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak ve birbirinden ünlü isimlerin katılacağı yarışmada muhteşem sahne performanslarına tanıklık edeceksiniz. 

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2018'DE HANGİ ÜNLÜLER YER ALACAK ?

Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri olarak katılacağı yılbaşı bölümünde Cenk Tosun, Yılmaz Vural,Erkan Petekkaya,Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler. Ayrıca, Sibel Can, Aleyna Tilki ve çok yakında vizyona girecek olan Arif V 216 filminin başrol oyuncuları Özkan Uğur, Zafer Algöz ve Seda Bakan seslendirecekleri şarkılar ve sürpriz düetler ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

O Ses Türkiye yılbaşı 2018 saat kaçta,kimler katılıyor,jüri üyeleri ? O Ses Türkiye yılbaşı 2018 saat kaçta,kimler katılıyor,jüri üyeleri ?

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