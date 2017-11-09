CANLI İZLE TV8: Romanya Türkiye maçı canlı skor maç kaç kaç ?

Romanya Türkiye hazırlık maçını bu haberimiz üzerinden TV8'den canlı izleyebilirsiniz. Bu akşam saat 21.15'te başlayacak karşılaşmayı Portekiz hakem Tiago Martins yönetecek.Bu özel maç öncesinde iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı bu haberde yer alacak. İşte ayrıntılar...

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:

Kaleciler: Harun Tekin, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan

Defans: Kaan Ayhan, Sabri Sarıoğlu, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Caner Erkin, İsmail Köybaşı

Orta Saha: Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Emre Mor, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Yunus Mallı, Arda Turan, Volkan Şen

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Mevlüt Erdinç

A Milliler, Romanya maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, yarın akşam Cluj kentinde Romanya ile oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık tutuldu. Ayak bileğindeki sakatlığı devam eden Kaan Ayhan, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde kendisi için hazırlanan özel egzersiz ve tedavi programını uyguladı.

A millilerin antrenmanını TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı ve Ali Dürüst ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

Lucescu: "Avrupa'da hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar yabancı oynamıyor"

A Mili Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Avrupa'da hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar yabancı oyuncunun oynamadığını söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, deplasmanda Romanya ile oynanacak özel maç öncesi düzenlenen basın toplantısında futbolculardan Hakan Çalhanoğlu ile birlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Lucescu, verdiği bir röportajda, "Doğu ülkelerinde yabancı sınırı olmalı" sözleriyle ilgili "Batı Avrupa ve Doğu Avrupa ülkeleri olarak söyledim. Romanya gibi, Rusya gibi, Yunanistan gibi ülkeler Doğu Avrupa ülkesi bunlar. Ben yarın akşam bir maç oynayacağımız düşünüyordum. Eğer sürekli geçmişteki yaptığım röportajları konuşacaksak hata yapmış oluruz" dedi.

"Türkiye, gençlere en az şans veren ülke"

Türkiye Ligi'nin ortalama 29-30 yaş olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye, Avrupa'da gençlere en az şans veren ülke. Avrupa'da hiçbir ülkede, Türkiye'deki kadar yabancı oynamıyor. Bu şekilde mücadeleci bir milli takım kurmayı nasıl başarabilirim? Yabancı-yerli sayısı kağıt üzerinde yüzde 50-50 ama sahada yüzde 85-15 oluyor. Ben yabancı oyuncuya karşıyım demedim, olduğu gibi kalmasından yanayım. Ama milli takımdaki oyunculara daha fazla fırsat verilmesini talep ettim" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Takımda gençleşme olacak mı? sorusuna ise Rumen hoca şöyle cevap verdi:

"Değerli Türk futbolcuların hiçbiri için, 'Artık çağırmayacağım' demedim. İyi futbol oynayan oyuncular, 35-36 yaşında bile oynayabilir. Kulüplerin yapamadığı, oynatamadığı gençleri ben oynatmak istiyorum. Kendi kulüplerinde bulamadıkları şansı vererek onları yukarı taşımak istiyorum."

Hakan Çalhanoğlu: "Dünya Kupası'na katılamadığımız için üzgünüm"

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise kendini çok iyi hissettiğini belirterek, Milan'da forma giydiği için mutlu olduğunu söyledi. Çalhanoğlu, Dünya Kupası'na katılamadıkları için üzgün olduklarını da vurgulayarak, "Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Sayın Lucescu ile beraber yeni bir döneme başladık. Hocamız sağ olsun çok çaba gösteriyor. Video analizlerle hatalarımızı gösteriyor. Detaylara dikkat çekiyor. Ofansif futbolu seven bir hoca. 10 numara veya 8 numara fark etmez. Hocamın sözlerine saygı duyuyorum. Benden çok daha tecrübeli bir isim. Hocalar hangi görevi verirse onu yapmam lazım" açıklamalarında bulundu.

Milli Takım, Romanya'ya gitti

Romanya ile hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı, Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Romanya'ya gitti.

Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, Romanya ile oynanacak olan özel maç için sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Romanya'ya gitti. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst de yer aldı. Cluj'a gidecek olan A Milli Futbol Takımı, ardından kamp yapacağı otele yerleşecek. Akşam saatlerinde Mircea Lucescu'nun düzenleyeceği basın toplantısının ardından, son antrenman yapılacak ve Romanya maçının hazırlıkları tamamlanacak.

Tolga Ciğerci aday kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada, sol ayak tabanında yaralanma meydana gelen sarı-kırmızılı oyuncu Tolga Ciğerci, A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyetinin yaptığı muayene ve tetkikler sonucunda Tolga'nın iyileşme sürecinin kamp dönemini aşacağı öngörülerek, futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.



