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CANLI İZLE: Yeni Malatya Akhisar maçı canlı izle | Malatya Akhisar maçı kaç kaç | Yeni Malatya - Akhisar

Yeni Malatya Akhisar maçı canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor kendi sahasında Akhisarspor'u konuk edecek. Peki Yeni Malatyaspor Akhisarspor maçı nasıl izlenir? İşte Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçını izleme rehberi ve maçın detayları...

CANLI İZLE: Yeni Malatya Akhisar maçı canlı izle | Malatya Akhisar maçı kaç kaç | Yeni Malatya - Akhisar

29 Nisan 2018 14:33

Malatya Akhisar maçı canlı... Yeni Malatya Akhisar maçı kaç kaç... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor kendi sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.Saat 13.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya yönetecek.Erol Bulut yönetiminde başarılı bir grafik sergileyen Yeni Malatyaspor şu ana kadar oynadığı 30 maçta topladığı 38 puanla 10. sırada yer alıyor. Okan Buruk yönetiminde bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösteren Akhisarspor ise ligde top*ladığı 35 puanla 13. sırada yer alıyor. Süper Lig'in geçen haftasında Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Beşiktaş'a 3-1 mağlup olarak evine puansız dönmüştü. Akhisarspor ise geçen hafta Ege derbisinde Göztepe ile karşı karşıya gelmiş 1-1 eşitlikle sona eren mücadele sonunda hanesine 1 puan yazdırmıştı.


Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan ilk karşılaşma 0-0 eşiitlikle sona ermiş ve iki takım da bir puana razı olmuştu.


Peki Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı hangi kanalda?


Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor - Akhisarspor karşılaşması yayuıncı kuruluş beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.


YENİ MALATYASPOR - AKHİSARSPOR CANLI İZLE


YENİ MALATYASPOR - AKHİSARSPOR GOLLER İZLE
 

 

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