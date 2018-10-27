CANLI İZLE | Yeni Malatyaspor - Galatasaray şifresiz canlı izle | Malatya - Galatasaray şifresiz veren kanallar izle

Yeni Malatyaspor - Galatasaray şifresiz canlı izle... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın 19, Yeni Malatyaspor'un ise 12 puanı bulunuyor.

E.Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı için kenetlendi

E. Yeni Malatyaspor basın sözcüsü Erdal Gündüz, sarı-kırmızılıları yenebilecek kapasitelerinin bulunduğunu belirterek, “Taraftarımızın da desteğiyle Galatasaray'ı eli boş göndereceğimize inanıyorum. İnşallah sahamızda yeni bir destan yazmak istiyoruz” dedi.

Galatasaray ile Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaşacak E. Yeni Malatyaspor'da takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan basın sözcüsü Erdal Gündüz, pazar günkü maçı taraftarlarının desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi. Son oynadıkları Ankaragücü maçında kötü oynadıklarını belirten Gündüz, “Geçen hafta oynadığımız Ankaragücü maçındaki oyun bize yakışmadı. Tanınmayacak kadar kötü oynadık o maçta. Biz o maçı bir daha hatırlamak istemiyoruz. Şimdi önümüzde kazanmamız halinde her şeyin üstünü örtecek bir maç var. Galatasaray'ı yenebilecek gücümüz var. Bu anlamda hafta içerisinde futbolcularımızla da toplantılar yaptık. Onlar da bu maça farklı bir gözle baktıklarını söylediler. İnşallah kazanıp yeniden bir çıkış süreci yakalamak istiyoruz. İnşallah sahamızda yeni bir desten yazmak istiyoruz” dedi.

Gündüz taraftarı da maça davet ederek, “Taraftarımız bizim her zaman en büyük gücümüz oldu. Bu maçta onlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Pazar günü o tribünleri doldurup yanımızda olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye karşı tam süre alan oyuncular, aerobik koşunun ardından yenilenme ve bireysel açma germe hareketleri yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra 4'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda çift kale dar alan oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges, günü tedavinin ardından salon çalışmasıyla geçirdi. Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, tedavinin ardından sahada takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Yuto Nagatomo, günü hastanede müşahede altında geçirdi.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını saat 15.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamladıktan sonra saat 18.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Malatya'ya giderek mücadele öncesi kampa girecek.