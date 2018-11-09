CANLI İZLE | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor şifresiz canlı izle | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor şifresiz veren kanallar

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor şifresiz canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftarlarla gerginlik yaşayan ve sonrasında 500 bin TL cezaya çarptırılan Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Bordo Mavililer, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman nezaretinde yapılan taktik ağırlık çalışmanın ardından saat 14.45'de özel uçakla Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları lig maçı için özel uçakla Malatya'ya gitti. Malatya'ya giden kafilede geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor maçının 72. dakikasında kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere ve teknik heyete el kol hareketleri ile tepki gösteren ve sonrasında 500 Bin TL para cezasına çarptırılan Burak Yılmaz yer almadı.

Kafilede ayrıca sakatlığı süren Yusuf Yazıcı da bulunmazken, bazı yöneticiler kafile ile birlikte Malatya'ya gitti.

Trabzonspor'da kadro değişiyor

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman kadroda değişikliğe gidecek.

Bordo-mavililer son 3 maçta aldığı beraberlikler sonrası fırsat haftalarında yaşadığı puan kayıpları zirve yolunda moralleri bozarken, Burak Yılmaz'la ilgili yaşanan sorunlarda camianın enerjisini almıştı. Takımın ve camianın yeniden enerjisini yükseltmek ve normale dönmek isteyen Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Ünal Karaman'ın kadroda bir dize değişiklik yapması bekleniyor. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda Kolombiyalı forvet oyuncusu Rodallega ile özel görüşmeler yapan deneyimli teknik adam, ileri uçta forma hasreti çeken ve hırslı bir görüntü sergileyen Nwakaeme de şans vermesi bekleniyor. Savunmada ve orta sahada değişikliğe gitmesi beklenmeyen Karaman'ın tek forvetle sahaya çıkarak sistem değişikliğini gidecek.

3. kez karşılaşacaklar

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan maçlarda taraflar sahalarında oynadıkları müsabakalardan 3 puanla ayrıldı. Malatya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Trabzon'da oynanan maçı ise bordo-mavili takım 4-1 kazanmıştı.

Trabzonspor 5 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor Süper Lig'de beş maçtır yenilmiyor. Bordo-mavililer 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu sezon ligde yakaladıkları en uzun yenilmezlik serisini elde etti. Bordo-mavililerin bu sezon deplasman karnesi ise arzu edilen seviyede değil. Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer bu sezon ligde elde ettiği 16 puanın 11'ni evinde 5'ini ise dış sahada elde etti.

11 maçtır deplasmanda kalesinde gol görüyor

Trabzonspor ligde deplasmanda 11 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bordo-mavililer son olarak 10 Şubat 2018'de deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kalesini gole kapatmıştı. 0-0 beraberlik biten maçın ardından bordo-mavililer deplasmanda oynadığı 11 maçta kalesinde 16 gol gördü. Rakip filelere ise 20 gol gönderdi. Trabzonspor, söz konusu maçların ikisinde ise rakip fileleri havalandıramadı. Bu seri, bordo-mavililerin Süper Lig'de Mart 2001 ve Ağustos 2002 arasındaki 24 maçlık serisinden bu yana deplasmandaki en uzun gol yeme serisi oldu.

Yeni Malatyasporlu Donald, Trabzonspor karşısında yok

Evkur Yeni Malatyaspor, 9 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Alanya maçında sakatlanan Donald, bordo-mavili ekibe karşı forma giyemeyecek.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan kaleci Ertaç Özbir, ameliyat sonrası iyileşme sürecini geçiren forvet Ömer Şişmanoğlu ve geçen haftaki Alanyaspor maçında sakatlanan Mitchael Donald katılmadı.

Bu futbolculardan Donald'ın ayak bileğindeki ödemden dolayı Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giymesinin çok zor olduğu, Hollandalı futbolcunun tedavisine başlanıldığı belirtildi. Uzun süredir sakatlığından dolayı antrenmanlara katılamayan sağ bek Sincere Seth de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Antrenman öncesi kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, oyuncularına Trabzonspor maçının öneminden bahsederek, daha fazla özveri istedi. Alanya maçında 90 dakikalık bölümde iyi bir savunma örneği sergilediklerini aktaran Bulut, "Alanya maçında savunmada iyiydik ama hücumda etkisiz kaldık. Mücadelenizden memnunum. Biraz daha rakip yarı alanda pas alışverişlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Trabzonspor ile oynayacağımız maçta özellikle kanatları ve orta alanda pas organizasyonları iyi yapmamız gerekiyor” dedi.

Takım daha sonra dar alanda istasyon ve çalışması yaptı. Futbolcuların moralli ve istekli oldukları çalışma yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

