CANLI İZLE:Fenerbahçe Sivasspor şifresiz canlı izle, FB Sivas canlı skor,maç kaç kaç?

Süper Lig'de 12.hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Sivasspor bu akşam karşıya gelecek. Oynadığı son 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alaarak 47 puanla 9 .sırada yer alan Fenerbahçe, ligde oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 5.sırada yer alan Sivassspor ile mücadele edecek. Bu akşam saat 19.30'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak olan müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ancak bu önemli karşılaşmayı Dıgıturk Play üyeliği olan futbolseverler şifresiz ve canlı olarak izleme imkanına sahipler. Ayrıca heyecan seviyesi bir hayli fazla olacak mücadeleyi bu haberimiz üzerinden maç başladığı andan itibaren canlı anlatım olarak da dakika dakika takip edebileceksiniz. İşte Fenerbahçe Sivassspor maçı öncesi iki takım hakkında ayrıntılar ve maçın muhtemel ilk 11'leri...

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatıf, Janssen

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

SİVASSPOR: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 23. randevuda

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 23. kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada 14'e 4 sarı-lacivertlilerin galibiyet üstünlüğü var

Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 17 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, sahasında 19 puan ve averajla 5. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. İki ekip daha önce Süper Lig'de 22 kez karşılaştı. Bu maçlardan 14'ünü Fenerbahçe kazanırken, 4 karşılaşmayı Sivasspor kazandı. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 54 golüne karşı kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 30 gol kaydetti.

Fenerbahçe ile Sivasspor İstanbul'da daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 9'unu sarı-lacivertliler kazanırken, kırmızı-beyazlı ekip 1 kez galip geldi. 1 karşılaşmada da beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe, İstanbul'daki maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. İki ekip son olarak 2015-2016 sezonunda Sivas'ta karşılaşmış ve karşılaşma 2-2 sona ermişti.

Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı en farklı galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik skorla alırken, Sivasspor ise rakibini iki kez 2-0 mağlup etti. İki takım arasında Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunda şampiyonluğu ilan ettiği ve 4-3 kazandığı maç ile2013-2014 sezonunda Fenerbaçe'nin Kadıköy'de 5-2 kazandığı maç en gollü maçlar olarak kayıtlara geçti.

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor İstanbul'da yaptığı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. İdmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Aybaba: "Fenerbahçe’ye saygı duyuyoruz"

haftasında deplasmanda Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip tam kadro çalışırken, futbolcular yenileme ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba; "Çalışmalarımız çok iyi bir şekilde gidiyor. İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz, ona göre hazırlanıyoruz. Her ne kadar medyada Fenerbahçe’nin eksikleri, sakatları var diye gündem oluşturulmaya çalışılıyorsa da hepsi birbirinden kıymetli oyunculardan kurulu bir kadroları var. Son iki maçta da bana göre doksandan sonra yedikleri goller var. Oyunun belli bölümlerinde iyi oynayan bir takım. Biz rakibimize saygı duyuyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. Bizde 4-5 haftadır bayağı iyi şeyler yapmaya başladık. Yaptığımız iyi şeyler skora da, sahaya da yansıdı. O nedenle biz daha coşkulu, daha istekli, kendi istediklerimizi, düşündüklerimizi sahaya yansıtan bir maç olsun beklentisi içerisindeyiz. Arkadaşlarda bu beklenti içerisinde biz çıkıp bu maçı kendi lehimize çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Aybaba takımda eksik oyuncunun olmadığını ifade ederek takımın tam kadro maça hazır olduğunu söyledi.

Hakan Bilgiç: İyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz"

Kırmızı-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Hakan Bilgiç ise, "İyi bir konumdayız. 4-5 haftadır güzel sonuçlar alıyoruz. Takım birbirini daha iyi tanımaya başladı. Birlik ve beraberliğimiz her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hocalarımızla daha iyi anlaşıyoruz. Taraftarlarımızla güzel bir beraberlik içerisindeyiz. Bizi iyi destek oluyorlar" diye konuştu.

Fenerbahçe maçının önemli bir müsabaka olacağını söyleyen Bilgiç, "İyi gidişatımızı devam ettirmek için Fenerbahçe maçından iyi bir sonuç almayı düşünüyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Milli takım arası bize iyi geldi gerçekten. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 12.haftasında sahasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

haftasında 19 Kasım Pazar günü 20.00’de sahasında karşı karşıya geleceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışması ile başladı. Antrenmanın basına açık gerçekleştirilen kısmında sarı-lacivertli futbolcular, iki gruba ayrılarak, yarım sahada gerçekleşen 4 hedefli minyatür kale maç ile idmanı sürdürdü.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanlarla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.