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CANLI | Karabükspor Beşiktaş maçı kaç kaç? Beşiktaş Karabük geniş özet ve golleri izle

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi Karabük'te açılıyor. Derbi mağlubiyetiyle kupaya veda eden lider Beşiktaş, zorlu Karabükspor deplasmanına çıkıyor. Maç 19:00'da başlayacak...

CANLI | Karabükspor Beşiktaş maçı kaç kaç? Beşiktaş Karabük geniş özet ve golleri izle

10 Şubat 2017 18:05

KARABÜKSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

(Maç saat 19:00'da)

 

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu 

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Skulason, Tanase, Seleznov, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan, Marcelo,Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma,Talisca, Babel, Cenk Tosun

Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda Fenerbahçe'ye yenilerek veda eden siyah-beyazlılar, Karabük'ten 3 puanla dönerek, liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Süper Lig'de 20. hafta maçları öncesi Beşiktaş 44 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kardemir Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. Ligdeki son 4 maçını kazanan Beşiktaş, deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 21 puan topladı ve bu alanda da zirvede yer alıyor.

Evindeki son maçta Galatasaray'ı mağlup eden Kardemir Karabükspor ise iç sahadaki 10 karşılaşmada 20 puanı hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Dusko Tosic'in yerine yeni transferlerden Matej Mitrovic'in savunmada yer alması bekleniyor. Sakatlığı bulunan ve antrenmanlarına bireysel olarak devam eden Ömer Şişmanoğlu ise bu maçta da oynayamayacak.

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan tek isim Atiba Hutchinson. Üç sarı kartı bulunan Kanadalı futbolcu, Kardemir Karabükspor karşısında da kart görmesi halinde Akhisar Belediyespor maçında cezalı olacak.

Ev sahibi Kardemir Karabükspor'da ise Traore dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak.

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