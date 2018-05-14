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CANLI | Karabükspor - Fenerbahçe canlı izle goller izle

Karabükspor - Fenerbahçe! Spor Toto Süper Lig'de Karabükspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. İşte Karabükspor - Fenerbahçe maçını canlı izleme rehberi ve maçın detayları

CANLI | Karabükspor - Fenerbahçe canlı izle goller izle

14 Mayıs 2018 13:49

Karabükspor - Fenerbahçe maçı! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Karabükspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak.


Fenerbahçe şimdiye kadar topladığı 66 puanla ligde bir maçı eksik durumda 4. sırada bulunuyor. Sarı - Lacivertliler şampiyonluk iddiasını sürdürmek için bu maçtan mutlak 3 puan almak zorunda. Fenerbahçe maçı kazandığı takdirde averajla ikinci sıraya yükselecek ve şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak. Ligin dibine demir atan Karabükspor ise 12 puanda. Karadeniz ekibinin ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti.


İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.


KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ YAYINCISI


Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Karabükspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin yayıncısı belli oldu. İki takım arasında oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.


KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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