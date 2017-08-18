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CANLI: Kasımpaşa Beşiktaş, maçı kaç kaç? |Kasımpaşa BJK Şifresiz Canlı Anlatım

Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı anlatımı ve skoru ile sizlerleyiz. Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sezona galibiyetle başlayan Kasımpaşa ve Beşiktaş, puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki canlı skor kaç kaç? Kasımpaşa Beşiktaş, maçı kaç kaç? Beşiktaş maçı canlı anlatımı Kasımpaşa-BJK şifresiz mi? Bu sorularınıza cevap bulmak için iha.com.tr 'yi takip edebilirsiniz...

CANLI: Kasımpaşa Beşiktaş, maçı kaç kaç? |Kasımpaşa BJK Şifresiz Canlı Anlatım

18 Ağustos 2017 21:45

Beşiktaş bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Son şampiyon Beşiktaş ilk maçında Antalyaspor'u 2-0 yenerek kalesinde gol görmedi.  Aklınıza takılan Kasımpaşa Beşiktaş, maçı kaç kaç? Peki canlı skor kaç kaç? Kasımpaşa BJK şifresiz mi?'' türü soruların cevabı bu haberimizde...

MAÇIN CANLI ANLATIMI

KASIMPAŞA 0-0 BEŞİKTAŞ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Maça Kasımpaşa başladı.

Mücadele başladı. İki tarafa da başarılar
 

ilk 11'ler belli oldu

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veignau, Pavelka, Sadiku, Neumayr, Murillo, Trezeguet, Adem Büyük.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun
 

Beşiktaş kalesinde gol görmedi

İlk haftada kalesini gole kapatan takım sayısı ise sadece 3 oldu. Bursaspor’u sahasında 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Sivasspor’u taraftarı önünde 1-0’la geçen Akhisar Belediyespor ve Antalyaspor’u 2-0 yenmeyi başarın son şampiyon Beşiktaş, ligin haftasında kalesinde gol görmeyen takımlar oldu.

Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek

Ligin ikinci haftasında Beşiktaş’ın Kasımpaşa deplasmanına konuk olacağı mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?

Bu akşam saat 21.45’te başlayacak olan mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'den olacak.

Talisca sezonu açmak istiyor

Beşiktaş’ın yıldızı, taraftarın da sevgilisi haline gelen Anderson Talisca, Kasımpaşa ağlarını havalandırarak sezonu açmak istiyor. Brezilyalı futbolcu, Siyah-Beyazlı formayla ilk sezonunda 33 maçta 17 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Kaımpaşa maçı öncesi Atiba şoku!

Kasımpaşa maçı öncesi sakatlanan tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkartıldığı öğrenildi.

Etiketler: beşiktaş, BJK, canlı anlatım, kasımpaşa, kasımpaşa beşiktaş canlı anlatım, maç, skor


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