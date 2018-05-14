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CANLI | Kayserispor - Akhisarspor canlı izle goller izle

Kayserispor - Akhisarspor! Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. İşte Kayserispor - Akhisarspor karşılaşmasını izleme rehberi ve maçın detayları

CANLI | Kayserispor - Akhisarspor canlı izle goller izle

14 Mayıs 2018 15:50

Kayserispor - Akhisarspor maçı! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor kendi sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.


Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak.


Kayserispor ligde şimdiye kadar topladığı 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 36 puanla 15. sırada yer alıyor. Ege ekibinin ligde kalmayı garantilemesi için bu mücadeleden bir puan alması yetiyor.


İki takım arasında ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşma 2-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona ermişti.


Öte yandan iki takım Türkiye Kupası'nda da karşılaşmış Akhisar 1-0 ve 2-2'lik sonuçlarla tur atlamıştı. Ege ekibi daha sonra finalde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

KAYSERİSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI YAYINCISI


Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ve Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşmanın yayıncısı da belli oldu. İki takım saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den naklen ekranlara gelecek.


KAYSERİSPOR - AKHİSARSPOR KARŞILAŞMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


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