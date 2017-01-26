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CANLI - Kayserispor Beşiktaş Türkiye Kupası maçı kaç kaç? A2 TV canlı izle (BJK Kayseri özet ve golleri izle)

Gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş, Kayserispor maçı ile yeni transferlerini deneme şansını elde edecek. Konuk ekip ise bu karşılaşmayı kazanarak bir üst tura yükselme şansını arttırmak istiyor. Maçta ilk yarı... Kayserispor Beşiktaş Türkiye Kupası maçı kaç kaç? A2 TV canlı izle (BJK Kayseri özet ve golleri izle)

CANLI - Kayserispor Beşiktaş Türkiye Kupası maçı kaç kaç? A2 TV canlı izle (BJK Kayseri özet ve golleri izle)

26 Ocak 2017 18:03

KAYSERİSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenmektedir)

41'Kayserispor yine tehlikeli geldi! Sol taraftan yerden açılan ortaya genç kaleci Utku müdahele edemedi ancak arka direkte Atınç sakin bir şekilde topu uzaklaştırdı.

40'Kayserispor tehlikeli geldi. Sağ taraftan gelişen Kayserispor ataında Furkan, Atınç'ı geçerek topu içeri çevirdi. Beşiktaş savunması güçlükle kornere gönderdi.

39'Kayserispor, tehlikeli geldi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

38'Beşiktaş, korneri Aras ile kullandı. Aras'ın ortasında Kayserispor kalecisi Muammer çıktı ve topu aldı.

37'Aras Özbiliz'in ortasında Atınç topu içeri çevirdi, Mabiala kornere gönderdi.

33'Kayserispor'da yeni transfer N'Guemo topu kontrol edemedi ve kaybetti. Beşiktaş savunması kendi yarı sahası içinde paslaşıyorlar.

32'Deniz'in ortasında gelişen Kayserispor atağında Utku Yuvakuran iki hamlede topa sahip oldu ve tehlikeyi önledi.

31'Kayserispor, Rhodolfo'nun hatası ile sağ kanattan korner kazandı. Topun başında Deniz Türüç var.

30'Atınç Nukan, kayarak rakibine faul yaptı. Hakem, Atınç'ı uyardı.

29'Kayseri'de kar yağışı şiddetini arttırdı. Maçın ilerleyen dakikalarında uzaktan şutları veya duran topları daha çok görebiliriz.

28'Kayserispor'da Kubilay, uzaktan kaleyi yokladı ancak top yandan dışarı gitti.

27'İki genç futbolcunun atmış olduğu iki güzel gol ile maç 1-1'lik eşitlik ile devam ediyor. Kayserispor, %53 ile topla oynayarak bu alanda Beşiktaş'ı geride bıraktı.

26'Kayserispor altyapısında yetişen 18 yaşındaki Erdem, mükemmel bir gol attı.

26'Kayserispor'da Erdem Beytaş, uzaktan sağ ayağıyla harika bir şut çıkardı ve topu ağlarla buluşturdu.

25'GOL! Kayserispor, durumu 1-1'e getirdi!

24'Sedat, Beşiktaş A takımı ile ilk golünü Kayserispor'a karşı atmış oldu.

23'Ceza sahası dışında topla buluşan Sedat Şahintürk, sol ayağıyla çok sert vurdu ve üst köşeden topu ağlarla buluşturdu.

22'GOL! Sedat'ın attığı harika gol ile Beşiktaş, 1-0 öne geçti!

20'Necip'in ara pasında topla buluşan Aras, hemen topu içeri çevirmek istedi ancak araya giren Kayserispor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

19'Mitrovic'in gönderdiği uzun topa hareketlenmek isteyen Muhammed Enes, ikili mücadelede rakibine faul yaptı.

18'Kayserispor, Mabiala ile ileri çıkıyor. Mabiala pas verecek bir arkadaşını bulamadı ve topu kaleci Muammer'e gönderdi.

17'Beşiktaş'ta Aras Özbiliz sol kanatta topla buluştu. İlk rakibini geçen Aras, ikincisinde takıldı ve topu kaybetti.

16'Maçın ilk 15 dakikasında tempo oldukça düşük. Zeminin de bozukluğu nedeniyle iki takım da organize atak yapmakta güçlük çekiyor.

15'Ömer Şişmanoğlu, oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına doğru yöneldi.

14'Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği! Ömer Şişmanoğlu, sakatlanarak oyundan çıkıyor. Yerine Muhammed Enes Durmuş girdi.

13'Kayseri'de kar yağışı şiddetini azaltmadan devam ediyor. Beşiktaş yarı sahasının sol tarafında kar birikintisi dikkat çekiyor.

8'Beşiktaş, genç futbolcusu Sedat ile hareketlendi. Kayserispor'da Douglao araya girerek önemli bir hamlede bulundu.

7'Kayserispor atağında Beşiktaş'ın sağ beki Fatih Aksoy araya girdi ve tehlikeyi önledi.

6'Uzun bir süre sakatlık nedeniyle oynayamayan Veli Kavlak, rakibini çalımlarken yerde kaldı ve Beşiktaş faul kazandı.

5'Saha zeminin kayması nedeniyle futbolcuların ayakta zor durabildiği dikkat çekiyor.

1'Kayseri Kadir Has Stadı'nda karlı bir zemin var. Turuncu renkli topla maça başlayan takım Beşiktaş oldu.

0'Kayseri'de başlama düdüğü çalındı. Maç başladı!

 

İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Kayserispor: Muammer, Douglas, Mabiala, Kubilay, Hakan, Umut, Furkan, Erkan, N'Guemo, Erdem, Deniz

Beşiktaş: Utku, Fatih, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Gökhan İnler, Veli, Necip, Aras, Sedat, Ömer

 

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI A2 TV İZLE

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