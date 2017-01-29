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CANLI - Kayserispor - Fenerbahçe maçı geniş özeti Kayserispor Fenerbahçe kaç kaç (Kayseri - FB)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Geçen hafta Medipol Başakşehir'i yenerek büyük moral depolayan Fenerbahçe zirve takibini sürdürmek istiyor. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı anlatımı! Kayseri fb kaç kaç...

CANLI - Kayserispor - Fenerbahçe maçı geniş özeti Kayserispor Fenerbahçe kaç kaç (Kayseri - FB)

29 Ocak 2017 19:00

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE: 1-1

Maçtan dakikalar:

5. dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Lens'in çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Varela’nın vuruşunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada sağ kanattan Lens’in kullandığı köşe atışında ön direkte Skertel’in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

18. dakikada Güray’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Deniz’in kafa vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağa sahip oldu.

24. dakikada Lens’in ceza sahasına yaptığı ortada Fernandao’nun kafa vuruşunda kaleci Ahamada topu güçlükle çeldi. 

26. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Topal’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

33. dakikada ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu Umut filelere gönderdi. 1-0

41. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Kayserispor defansının uzaklaştırmak istediği top Salih’e çarparak Mehmet Topal’ın önünde kaldı. Topal, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx
Kayserispor: Ahamada xx, Hakan xx, Levent xx, Kana Bıyık xx, Erkan xx, Güray xx, Varela xx, Deniz xxx, Lawal xx, Rotman xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Muammer, Anıl, Kubilay, Welliton, Umut Sönmez, Ngueamo
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener x, Hasan Ali xx, Skertel xx, Kjaer xx, Mehmet xxx, Alper xx, Josef de Souza x, Salih xx, Lens xx, Fernandao xx
Yedekler: Fabiano, Robin van Persie, Karavaiev, İsmail Köybaşı, Neustadter, Yiğithan, Aatıf
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Goller: Umut (dk. 33) (Kayserispor), Mehmet Topal (dk. 41) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Deniz, Erkan (Kayserispor), Alper (Fenerbahçe) 

11'LER

Kayserispor: Ahamada, Levent, Hakan, Kana Bıyık, Erkan, Lawal, Rotman, Varela, Deniz, Güray, Umut
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Volkan Demirel - Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali - Mehmet Topal, Josef - Alper, Salih, Lens - Fernandao​
Teknik direktör: Dick Advocaat

STAT: Kadir Has Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: beIn Sports - iha.com.tr

KAYSERİSPOR'DA BÜYÜK ŞOK!

Kayserispor'da ağrıları devam eden stoper Douglao kadrodan çıkarıldı. Onun yerine Hakan ilk 11'e dahil edildi...

ROBİN VAN PERSİE'NİN ACI GÜNÜ

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie'nin dedesi, Wim Ras, hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli takımın golcü oyuncusu Robin van Persie, dedesi Wim Ras'ın ölüm haberini öğleden sonra aldı. Takım arkadaşlarının ve teknik heyetin moral verdiği tecrübeli oyuncu Kayserispor maç kadrosunda yer aldı.

Hollandalı oyuncu, hatırlanacağı üzere Antalya'daki devre arası kampında durumu ağırlaşan dedesi için apar topar Hollanda'ya gitmişti. 

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