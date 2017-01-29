KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE: 1-1

Maçtan dakikalar:

5. dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Lens'in çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Varela’nın vuruşunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada sağ kanattan Lens’in kullandığı köşe atışında ön direkte Skertel’in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

18. dakikada Güray’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Deniz’in kafa vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağa sahip oldu.

24. dakikada Lens’in ceza sahasına yaptığı ortada Fernandao’nun kafa vuruşunda kaleci Ahamada topu güçlükle çeldi.

26. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Topal’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

33. dakikada ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu Umut filelere gönderdi. 1-0

41. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Kayserispor defansının uzaklaştırmak istediği top Salih’e çarparak Mehmet Topal’ın önünde kaldı. Topal, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx

Kayserispor: Ahamada xx, Hakan xx, Levent xx, Kana Bıyık xx, Erkan xx, Güray xx, Varela xx, Deniz xxx, Lawal xx, Rotman xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Muammer, Anıl, Kubilay, Welliton, Umut Sönmez, Ngueamo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener x, Hasan Ali xx, Skertel xx, Kjaer xx, Mehmet xxx, Alper xx, Josef de Souza x, Salih xx, Lens xx, Fernandao xx

Yedekler: Fabiano, Robin van Persie, Karavaiev, İsmail Köybaşı, Neustadter, Yiğithan, Aatıf

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Goller: Umut (dk. 33) (Kayserispor), Mehmet Topal (dk. 41) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Deniz, Erkan (Kayserispor), Alper (Fenerbahçe)

11'LER

Kayserispor: Ahamada, Levent, Hakan, Kana Bıyık, Erkan, Lawal, Rotman, Varela, Deniz, Güray, Umut

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Volkan Demirel - Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali - Mehmet Topal, Josef - Alper, Salih, Lens - Fernandao​

Teknik direktör: Dick Advocaat

STAT: Kadir Has Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIn Sports - iha.com.tr

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ROBİN VAN PERSİE'NİN ACI GÜNÜ

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Hollandalı oyuncu, hatırlanacağı üzere Antalya'daki devre arası kampında durumu ağırlaşan dedesi için apar topar Hollanda'ya gitmişti.