KRASNODAR 0-0 FENERBAHÇE

(Maç saat 19:00'da)

STAT: Krasnodar

SAAT: 19:00

HAKEM: Ivan Kruzliak

KRASNODAR: Krirsyuk, Kaleshin, Martynovich, Naldo, Torbinski, Kabore, Gazinsky, Podberyozkin, Claesson, Wanderson, Smolov

TEKNİK DİREKTÖR: ıGOR sHALİMOV

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Sow, Lens, Emenike

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advoocat

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya'nın Krasnodar takımına konuk olacak.

Krasnodar Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Skrtel cezalı, Volkan ve De Souza sınırda

Fenerbahçe, Rusya deplasmanında Slovak stoper Martin Skrtel'den yararlanamayacak.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarında toplam 3 sarı kart gören Skrtel, Krasnodar karşılaşmasında cezalı oldu.

Sarı-lacivertli takımda Volkan Demirel ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Grup maçlarında ikişer sarı kart gören Volkan ve De Souza, Krasnodar karşısında da sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.

Rus temsilcisinde ise sarı kart cezalısı İsveçli savunmacı Andreas Granqvist sahada yer almayacak.