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CANLI: Krasnodar Fenerbahçe UEFA maçı TRT 1 canlı izle | Fener Krasnodar online geniş özet ve golleri izle

UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın buz gibi havasında Krasnodar'a konuk olacak Fenerbahçe'de tek hedef rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek. İşte maçın ilk 11'i...

CANLI: Krasnodar Fenerbahçe UEFA maçı TRT 1 canlı izle | Fener Krasnodar online geniş özet ve golleri izle

16 Şubat 2017 17:49

KRASNODAR 0-0 FENERBAHÇE

(Maç saat 19:00'da)

STAT: Krasnodar

SAAT: 19:00

HAKEM: Ivan Kruzliak 

KRASNODAR: Krirsyuk, Kaleshin, Martynovich, Naldo, Torbinski, Kabore, Gazinsky, Podberyozkin, Claesson, Wanderson, Smolov
TEKNİK DİREKTÖR: ıGOR sHALİMOV

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Sow, Lens, Emenike
TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advoocat 

KRASNODAR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TRT 1 İZLE

 

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR:

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya'nın Krasnodar takımına konuk olacak.

Krasnodar Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Skrtel cezalı, Volkan ve De Souza sınırda

Fenerbahçe, Rusya deplasmanında Slovak stoper Martin Skrtel'den yararlanamayacak.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarında toplam 3 sarı kart gören Skrtel, Krasnodar karşılaşmasında cezalı oldu.

Sarı-lacivertli takımda Volkan Demirel ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Grup maçlarında ikişer sarı kart gören Volkan ve De Souza, Krasnodar karşısında da sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.

Rus temsilcisinde ise sarı kart cezalısı İsveçli savunmacı Andreas Granqvist sahada yer almayacak.

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