CANLI: Mısır Uruguay TRT 1 CANLI İZLE | Mısır Uruguay maçı kaç kaç?

Mısır Uruguay maçı canlı izleme linki ve Mısır Uruguay maçı canlı skor ve kaç kaç? gibi aradığınız tüm bilgilere bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Dünya kupalarının en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele edecek. Dünya Kupası’nı ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya’da düzenlenen 1950’de iki kez kazanan Uruguay, toplam 51 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 20’sini kazanan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 defa da sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 80 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.Mısır ise Rusya’nın ev sahipliği yaptığı organizasyona katılma hakkını elde ederek 28 yıllık özlemini sona erdirdi. İkinci kez Dünya Kupası’nda yer alan Arap temsilcisi, daha önce oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 3 gol atan Mısır, kalesinde ise 6 gol gördü. Uruguay, FIFA dünya sıralamasında 17. basamakta bulunurken, Mısır ise 46. sırada yer alıyor.

Mısır Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Essam al-Hadary (El-Taawoun), Mohamed al-Shennawy (El-Ehli Kahire), Sherif Ekramy (El-Ehli Kahire)

Savunma: Ahmed Fathi (El-Ehli Kahire), Saad Samir (El-Ehli Kahire), Ayman Ashraf (El-Ehli Kahire), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mohamed Abdel-Shafy (El-Fatih), Ahmed Hegazi (West Bromwich), Ali Gabr (West Bromwich), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles)

Orta saha: Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Abdel-Razık Shikabala (El-Raed), Abdallah Said (El-Ehli Cidde), Sam Morsy (Wigan Athletic), Mohamed Elneny (Arsenal), Mahmoud Kahraba (El-İttihad Cidde), Ramadan Sobhi (Stoke City), Trezeguet (Kasımpaşa), Amr Warda (Atromitos)

Forvet: Marwan Mohsen (El-Ehli Kahire), Muhammed Salah (Liverpool)

Uruguay Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)

Savunma: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)

Orta saha: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol)

Forvet: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona)