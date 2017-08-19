CANLI: Osmanlıspor GS Şifresiz Canlı Anlatım İzle | Osmanlıspor, Galatasaray CANLI SKOR KAÇ KAÇ?

Spor Toto Süper Lig'e süper başlayan Galatasaray deplasmanda Osmanlısporla karşı karşıya geliyor. Gözler lige bomba gibi başlayan Galatasaray'ın transferlerinde... Osmanlıspor GS Şifresiz Canlı Anlatım Peki Osmanlıspor Galatasaray, Canlı Skor Kaç Kaç? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz... Maç başladığında canlı anlatıma ulaşabilirsiniz.

MAÇIN CANLI ANLATIMI

Osmanlıspor 0-1 Galatasaray

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14 ' Gol - Maicon Galatasaray öne geçti.

Maça Galatasaray başladı. İki takımada başarılar

Eren Bülbül unutulmadı

Osmanlıspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta, Osmanlıspor taraftarları geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından Maçka’da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü unutmadı. Tribünler, “İyi ki varsın Eren mekanın cennet olsun” pankartı açtı ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Osmanlıspor, Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Osmanlıspor tribünleri, geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK tarafından Maçka’da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü unutmadı. Tribünler, “İyi ki varsın Eren mekanın cennet olsun” pankartı açtı ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.



İlk 11'ler belli oldu

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Maxso, Numan Çürüksu, Pinto, Musa Çağıran, Tugay Kaçar, Umar, Lawal, Serdar Gürler, Bifouma

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Gomis

Koray Günter, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu

Süper Lig'in 2. haftasında Osmanlıspor'a konuk olacak Galatasaray'da sakatlığının ardından takıma dönen Koray Günter, Ankara Optimum AVM GSStore’da taraftarlarla buluştu.

Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Koray Günter, deplasmanda karşılaşacakları Osmanlıspor maçı öncesinde Ankara'da AVM GSStore’da sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. Lisanslı ürünleri imzalayıp taraftarlara fotoğraf çektiren Koray, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sezona çok iyi başladık. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler de var. Umarım taraftarlarımız bizi aynı destekle karşılar ve 3 puanı alırız" diye konuştu.

Osmanlıspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Halil Umut Meler'in yöneteceği Osmanlıspor Galatasaray maçı saat 21:45'te beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor.

Muhtemel 11'ler:

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Pinto, Numan, Serdar Gürler, Lawal, Hasan, Tugay, Umar, Thievy

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Tolga, Rodrigues, N'diaye, Belhanda, Gomis

Gözler Gomis’te

Kayserispor ile oynanan maçta alınan 4 gollük galibiyetin yanı sıra oynanan futbolla taraftarının takdirini kazanan Galatasaray, yakaladığı havayı Osmanlıspor deplasmanında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar ile ligdeki ilk resmi maçında golle tanışan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Ankara deplasmanında da takımının en büyük kozu olacak.

Seriyi devam ettirmek için sahada

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig’in son 4 haftasında rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı. 2017-2018 sezonuna da Kayserispor galibiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılar, ligde 5 maçtır kaybetmiyor. Aslan, Osmanlıspor maçından da galip ayrılması durumunda 2014-2015 sezonundaki 6 maçlık galibiyet sayısını egale edecek.

Gözler Gomis’te

Kayserispor ile oynanan maçta alınan 4 gollük galibiyetin yanı sıra oynanan futbolla taraftarının takdirini kazanan Galatasaray, yakaladığı havayı Osmanlıspor deplasmanında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar ile ligdeki ilk resmi maçında golle tanışan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Ankara deplasmanında da takımının en büyük kozu olacak.