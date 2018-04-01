Canlı: Osmanlıspor Konyaspor maçı izle | beIN Sports canlı yayın

Osmanlı Konya canlı izle... Ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet,6 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 27 puanla 15.sırada yer alan Osmanlıspor, son 26 mücadelede 6 galibiyet,6 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 17.sırada yer alan Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz. İşte maç öncesinde iki takım hakkında tüm bilgiler...

Osmanlıspor, A.Konyaspor maçının yardımcı hakemi değiştirildi

Osmanlıspor ile Konyaspor arasında 1 Nisan 2018 günü oynanacak müsabakaya atanan yardımcı hakem, yaşanan sakatlık nedeniyle zorunlu olarak değiştirildi. Hakem Mete Kalkavan'ın yardımcı hakemlerinden Ekrem Kan, dün yaptığı antrenman sırasında sakatlandı. Kan'ın yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından müsabakaya Candaş Elbil atandı.

İrfan Buz: "Konyaspor maçından 3 puan almak istiyoruz"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Konyaspor ile pazar günü oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Sadece bu müsabakaya odaklandık. Kendi sahamızda oynayacağımız müsabakada 3 puan almak istiyoruz" dedi.

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk edeceği Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, takımının antrenman çalışmalarının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Çok ciddi bir müsabakaya çıkacaklarını belirten Buz, "Konyaspor ile içeride oynayacağımız müsabaka bizim için çok önemli. Son müsabakalara baktığımızda 4 maçta 8 puan alan bir Osmanlıspor var. Bu müsabakayı kazanmak istiyoruz ve sadece bu müsabakaya odaklandık. Kendi sahamızda oynayacağımız müsabakada 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Önünüzde Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş gibi maçlar var. Bu fikstürü değerlendirir misiniz" şeklindeki sorusuna Buz, "Son haftalarda hep fikstüre bakılıyor. Bir olaya odaklanmanız gerekiyor. Olay da önümüzdeki Konyaspor maçı. Fikstüre bakarak buraya odaklanmadığınız zaman olaydan uzaklaşabiliyorsunuz. Bu saatten sonra kime karşı oynayacağınız önemli değil. Önemli olan bu müsabakaya odaklanmanız. Biz 2-3 hafta sonraki maçlara bakmıyoruz, önümüzdeki Konyaspor maçlarına bakıyoruz" cevabını verdi.

Buz, verilen milli maç arasını çok iyi değerlendiklerini belirterek, bazı oyuncularının milli takıma gittiğini vurguladı.

Osmanlıspor Konyaspor nasıl canlı izlenir?

Osmanlıspor Konyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Osmanlıspor Konyaspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

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