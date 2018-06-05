CANLI: Rusya Türkiye canlı izle|Rusya Türkiye maçı kaç kaç?

Rusya Türkiye maçı canlı izle ve Rusya Türkiye maçı skoru kaç kaç? gibi aradığınız tüm bilgilere bu haberimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Rusya ev sahibi olduğu 2018 Dünya Kupası öncesinde oynacağı hazırlık mücadelesinde sahadan galip gelmek isterken, A Milli Futbol Takımımız ise Rusya ile oynayacağı karşılaşmasında iyi bir skor almanın planlarını yapıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 3 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda ay-yıldızlı ekip, gol atmayı başaramazken, kalesinde ise 2 gol gördü.İşte Rusya Türkiye maçına dair tüm bilgiler ve Rusya Türkiye maçı geniş özeti golleri maçın sonlanması ile birlikte bu sayfamızda yer alacak.

Rusya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Moskova’daki CSKA Arena’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın skor takibi bu sayfada yer alacak.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Rusya: Akinfeev, M.Fernandes, Ignashevich, Kudryashov, Granat, Kuzyaev, Golovin, Zhirkov, Samedov, Zobnin, Dzyuba

Türkiye: Harun, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Cengiz, Yunus Mallı, Yusuf, Umut

2018 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya, A Grubu’nda Uruguay, Suudi Arabistan ve Mısır ile mücadele edecek.

Son maç golsüz bitti

İki ekip son olarak 31 Ağustos 2016’da Antalya Stadı’nda oynanan hazırlık maçında mücadele etti. Türkiye ve Rusya arasındaki bu son karşılaşma golsüz sona erdi.

Lucescu: "Kimseye kapıyı kapatmadık. Genç oyuncuları görmek istedim"

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu kadroya alınmayan Arda Turan için, "Kimseye kapıyı kapatmadık. Şimdi genç oyuncuları görmek istedim" dedi.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak karşılaşma hakkında Mircea Lucescu, "Rus oyuncuları iyi tanıyorum. Hepsiyle iyi ilişkilerim var ve iyi bir Dünya Kupası geçirmelerini diliyorum. Herkes Milli Takımı'nı son kez görmek ister. Rusya'da Dünya Kupası öncesi son kez sahneye çıkacak. Bu yüzden ekstra bir motivasyonları olacaktır. Ancak bizim futbolcularımız da ellerinden geleni yapacak" açıklamasında bulundu.

"Arda Turan'ın cezası var"

Kadroya dahil edilmeyen Arda Turan'ın sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Arda Turan'ın cezası var, kendisi 31 yaşında, yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki zamanlarda kendisinden faydalanmayı düşüneceğiz. Kimseye kapıyı kapatmadık. Şimdi genç oyuncuları görmek istedim" dedi.

Tunus maçında kırmızı kart gören Cenk Tosun hakkında ise Lucescu, "Cenk Tosun'un olayını analiz etmek kolay değil. Sonraki gün geldi ve 'Kusura bakmayın' dedi. Yaptığı hareket için bir şey söylemeyeceğim. Kurban ararsanız, bir tane çıkar. Bir daha yapacağını düşünmüyorum. Türkler olarak bunlara alışığız" şeklinde konuştu.

Kaldırım: "Zamana ihtiyacımız var"

Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ise, "Sabır ve zamana ihtiyacımız var. Daha iyi bir takım olacağız. Son maçlarda hatalar yaptık, herkes hata yapıyor, biz de hata yaptık. Ama daha iyi olacağız. Burada Dünya Kupası'nda olamadığımız için üzgünüz. Ancak önümüze bakmamız lazım, kendimizi geliştirmemiz lazım. Böyle önemli turnuvalara sürekli katılabilmek için iyi performans sergilememiz gerekiyor" dedi.