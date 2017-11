CANLI Tivibu Spor İzle: Salzburg Konyaspor canlı izle,Salzburg Konya maç kaç kaç ?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Atiker Konyaspor'un, Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşılaşacak. Bu akşam TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşma Tİvibuspor 2 kanalından şifreli ve canlı olarakyayınlanacak İtalya Futbol Federasyonu'nda Paolo Mazzoleni yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını ise Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacakken, maçın 4. hakemi ise Ciro Carbone olacak. Bu krtitik müsabaka öncesinde tüm detaylı bilgiler ve maçı canlı olarak Tivibuspor izleme imkanı bu haberimizde olacak.

Mehmet Özdilek: "Kazanabilecek gücümüzün olduğunu düşünüyorum"

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Avusturya'nın Salzburg takımına konuk olacak Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Salzburg takımının gücünü bildiklerini belirterek, "Bunlara karşı önlemlerimizi alacağız ve kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Kazanabilecek gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Yarın sahada bunu göreceksiniz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Avusturya'nın Salzburg takımına konuk olacak Atiker Konyaspor, karşılaşmanın oynanacağı Red Bull Arena'daki son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Bu zorlu mücadele öncesi takım kaptanı Ali Çamdalı ile birlikte basın açıklaması yapan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Beş gündür takımımla birlikteyim. Çok kısa süredir birlikteyiz ama çok yol kat ettiğimize inanıyorum. Son maçı kendi evimizde kazanarak buraya geldik. Moral açısından ve oyuncularımın güveni açısından çok büyük adım attığımızı düşünüyorum, ligdeki konum itibariyle. Tabii Avrupa Ligi hem oyuncular için hem camialar için hem ülke futbolu adına çok önemli, çok kıymetli" dedi.

"Ben oyuncu arkadaşlarıma güveniyorum"

Yarın alınacak her türlü puanın bir sonraki karşılaşmayı yakından ilgilendirdiğini belirten Özdilek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Grubumuzdaki takımlar içerisinde ve pozisyonumuz icabı yarınki oynayacağımız müsabaka Marsilya maçının önemini bir kat daha yukarıya çıkaracak ya da gruptaki pozisyonumuzu zora sokacak. Dolayısıyla yarın alacağımız puan veya puanlar bir sonraki maçı daha kıymetli ve daha değerli hale getirecek. Oynadığımız üç müsabakada tabii ki özellikle son Salzburg maçı içeride oynadığımız müsabakayı kaybetmenin getirdiği bir dezavantajlı bir durum var. Bunu pozitife çevirmek için yarın burada kazanmak çok önemli. Kazanabilecek gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Evet belki Avrupa kupalarında onuncu müsabakamıza çıkıyoruz ama bu tecrübeyi yavaş yavaş edinen bir takım görüntümüz var. Rakibimiz tam tersi 2005 yılından beri liginde ya şampiyon olmuş ya da ikincilikle bitirmiş. Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi çok tecrübesi olan bir takım. Başarıda istikrar çok önemli. Biz de istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Dolayısıyla ben oyuncu arkadaşlarıma güveniyorum. Bulunduğumuz süre içerisinde her dakikasından keyif almaya çalışıyoruz UEFA Ligi'nden. Çünkü hem oyuncuların gelişimi için hem kulüplerin vizyonları açısından önemli turnuvalar bu turnuvalar. Biz de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Dolayısıyla rakibimizin gücünün biliyoruz, etkinliğini biliyoruz. Bunlara karşı önlemlerimizi alacağız ve kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Yarın sahada bunu göreceksiniz. Tabii ki kazanma odaklı elimizden gelen tüm mücadeleyi sahada arkadaşlarımız destekleyeceklerdir. Her iki takıma da başarılar diliyorum."

"Bizim ne yapacağımız rakipten daha önemli"

Mehmet Özdilek, oyun konseptiyle ilgili ufak bir çalışmalarının olduğunu da belirterek, "Rakibin oyun tarzı önemli ama bizim sahada ne yapacağımız rakipten daha çok önemli, çok daha kıymetli. Çünkü yarın ki netice pozitif anlamda bizim lehimizde dönebilmesi için bizim sahada yaptıklarımız çok önemli yer teşkil edecek. Dolaysıyla puan ve puanlar almak bizi o anlamda ileriye taşıyacak önemli unsur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Salzburglu bir gazetecinin Fatih Terim'in yardımcılığını yaptığı dönemde elde ettiği kazanımların sorulması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Her teknik adamın bir oyun felsefesi var onu söyleyeyim. Sadece Fatih Terim ile çalışmadım. Dünyanın bir çok üst düzey teknik adamlarıyla çalıştım, bunlardan bir tanesi Fatih Terim. 12 sene önce yardımcılığını yaptım. 12 sene uzun bir süreç, bu süreçte hepimiz kendimizi çok yukarılara taşıdık ve geliştirdik. Fatih hoca da çok geliştirdi. Dolaysıyla ondan öğrendiklerim var ama diğer teknik adamlarda da oyunculuk dönemim dahil öğrendiğim bir çok şey var ama önemli olan kendi felsefem. Ben oyun felsefesi olarak oyunculuk dönemimde de ofansif oynamayı seven bir adamdım. Dolaysıyla benim takımımda zaman içerisinde ofansif bir takım olacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Çamdalı: "İyi bir skorla buradan ayrılmamız gerektiğini biliyoruz"

Yeşil beyazlı takımın kaptanı Ali Çamdalı da, kulüp tarihinde Avrupa'daki 10. maçına çıkacaklarını anımsatarak, "Yeni hocamızla birlikte son maçı kazanarak moralli şekilde buraya geldik. Umuyorum bu iyi havayı yarın tekrar sahaya yansıtırız. Grupta iddiamızı sürdürmek istiyorsak, iyi bir skorla buradan ayrılmamız gerektiğini de biliyoruz. İlk maçta zaman zaman iyi işler yaptık. Erken geriye düşmenin biraz dezavantajını yaşadık maç içinde. Umuyorum yarın ilk golü bulan takım biz oluruz ve istediğimiz skorla buradan ayrılıp tekrar ligde yolumuza devam ederiz" şeklinde konuştu.



Avrupa Ligi'nin çok farklı bir kulvar olduğunu kaydeden Özdilek, "Benden önce oynanan 3 müsabaka var, ikisini kaybetmişiz, birini kazanmışız. En son evimizde oynadığımız Salzburg maçı beklenenin dışında bir gelişme olmuş. Her maçı kazanamıyorsanız kaybetmemelisiniz, felsefeniz bu olması lazım. Salzburg evinde etkili oynayan, 2005 yılından beri yer aldığı kulvarlarda istikrarlı bir takım. Üretken bir takıma karşı oynayacağız. Bizde son 2 sezondur hem ülke futbolu adına hem de UEFA’da yavaş yavaş gelişen ve bunu rakiplerine hissettirmeye çalışan bir hüviyete sahibiz. Yarınki maç bizim bir sonraki maçı ne şekilde oynayacağımızı belli edecek bir maç olacak. Alacağımız puan ya da puanlar Marsilya maçını çok daha anlamlı kılacak. Matematiksel olarak puan farkı çok fazla yok. Her iki takım açısından da yarınki maç final niteliğinde" dedi.

"5 günlük göç hayatımız başlıyor"

Özdilek, 5 günlük göç hayatına bugün başlayacaklarını anımsatarak, Avusturya'dan puanla dönüp Süper Lig'de Sivasspor karşısına moralle çıkmak istediklerine değindi. Salzburg maçında birkaç oyuncu değişikliği düşündüğünü ifade eden Özdilek, "Sakat ve UEFA kadrosunda olmayan oyuncularımız var ama bunlar bir mazeret değil. Elimizdeki mevcut kadroyla Sivas maçını da düşünerek kadro için ortaklaşa bir karar vereceğiz. Çünkü ikisi birbirine çok bağlı müsabakalar. Lig konumu itibariyle çok sağlıklı bir yerde değiliz. 5 günlük bir göç hayatımız başlıyor bugün itibariyle. Çok fazla dinlenme şansımız olmayacak ama bunu tecrübe olarak benimsemiş bir Konyaspor var. İki senedir bunun alıştırmasını yapıyor. Dolayısıyla amacımız kazanmak. Kazanmak için gidiyoruz. Kazanamıyorsak kaybetmeme duygusuyla sahada olacağız" diye konuştu.

"Devre arası mutlaka transfer yapılacak"

Devre arasına kadar mevcut kadro ile yoluna devam edeceğini dile getiren Özdilek, takıma mutlaka transfer yapılacağını açıkladı. Özdilek, "Her geçen gün daha iyi olacağız. Takım olma adına ve oyuncularımıza güçlerini hatırlatma adına bunu pratikte göstermemiz gerekiyor. Sürekli peşpeşe maçlara çıkıyoruz ama futbolcuların zihinsel olarak hazır olduklarını düşünüyorum. Onu hem toplantılarda hem birebir görüşmelerde hem de maçta sahaya koydular. Devre arasına kadar mevcut kadroyu iyi harmanlayarak yolumuza devam edeceğiz. Devre arasında mutlaka transfer yapacağız. Önümüze daha net bakabilmek adına devre arası mutlaka ön tarafa takviye yapacağız" şeklinde konuştu.

Yeşil-beyazlı kafile, pasaport kontrol işlemlerinin ardından özel uçakla Konya Havaalanı'ndan ayrılarak Avusturya'nın Salzburg kentine gitti.