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CANLI: Tottenham Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham Liverpool maçını canlı izle!

CANLI: Tottenham Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham Liverpool maçını canlı izle!
CANLI: Tottenham Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham Liverpool maçını canlı izle!

Premier Lig'te bugün Tottenham Liverpool maçı nefes kesecek. Futbolseverlerin en çok merak ettikleri konu ise Tottenham Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Tottenham Liverpool maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar Tottenham Liverpool canlı yayın linkine buradan ulaşabilir

Tottenham Liverpool Canlı İzle... Ligde oynadığı 4 maçı da kazanarak tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan Liverpool, Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham'a konuk olacak. Futbol meraklıların en çok merak ettikleri konu ise maçı hangi kanal yayınlıyor. İşte bu maça dair tüm detaylar...

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NOT:ÜYELİK GEREKTİREBİLİR

İngiltere Premier Lig'in 5. haftası oldukça heyecanlı bir kapışmaya sahne oluyor. İki şampiyonluk adayını karşı karşıya getirecek maçta Tottenham, tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan Liverpool ile karşılaşacak.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER VAR

Oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Tottenham'da Lloris ve Dele Alli yok, Moussa Sissoko ve Erik Lamela'nın durumu ise şüpheli.

Konuk ekipte ise Alex Oxlade Chamberlain ve Dejan Lovren sakatlıkları sebebiyle takımını yalnız bırakacak isimler arasında yer alıyor.

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