TRABZONSPOR 0-3 FENERBAHÇE

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72'Gelişen Fenerbahçe atağında Aatif şansını denedi. Onun şutu savunmaya çarparak Onur'da kaldı.

72'Trabzonspor tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Yusuf'un ortasını Kjaer kesti.

71'Fenerbahçe'de Sow ve Alper çıktı. Aatif ve Ozan oyunda.

70'Okay savunmanın arkasına koşu yapan Güray'ı düşündü ancak pozisyon ofsayt.

69'Trabzonsporlu futbolcular Zeki'ye yapılan faulü paslaşarak kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

68'Zeki'ye faul yapan İsmail sarı kart gördü.

68'Trabzonspor oyuna yeniden başladı.

67'Gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Lens'in şutu Onur'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

67'GOL!

60'Fenerbahçeli futbolcular Alper'e yapılan faulde serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Şener sağ kanatta ortasını yapmak istedi ancak Castillo ona orta yapma şansı vermedi.

60'Alper'e faul yapan N'Doye sarı kart gördü.

59'Mustafa soldan ortasını yapmak istedi ancak Mehmet Topal zamanında araya girdi ve ona orta yapmak şansı vermedi.

52'Şener'in pasında topla buluşan Alper ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutunda top yandan dışarıya gitti.

51'Mehmet Topal'ın ileriye gönderdiği pasta Fernandao kafayla topu Sow'a aktarmak istedi ancak Zeki zamanında araya girdi.

50'Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

50'N'Doye yerde kaldı. Bu kez Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

49'Lens serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutunda top yandan dışarıya gitti.

48'Uğur Lens'e faul yaptı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Pozisyonun ardından hakeme itiraz eden Fernandao sarı kart gördü.

47'Şener Castillo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

46'Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı Onazi'nin yerine oyuna dahil oldu.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

İlk yarıda son düdük çaldı. Fenerbahçe, soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45'Souza, sol kanattan ortasını yapmak isterken Onazi araya girdi ve onun orta yapmasına izin vermedi.

44'Gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet ilerde hareketlenen Sow'u düşündü ancak Onur kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

42'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

41'Trabzonspor oyuna yeniden başladı.

40'Fenerbahçe savunması topu karşıladıktan sonra hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens sağ kanattan topu getirdi. Onun pasında Sow arka direkte topu ağlara gönderdi.

40'GOL!

40'Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta topu karşıladı.

39'Mehmet Ekici yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

36'Mehmet Ekici serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

35'Roman Neustadter hava topu mücadelesinde N'Doye'ye faul yaptı ve sarı kart gördü. Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

34'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

33'Gelişen Trabzonspor atağında Castillo'nun yaptığı ortayı Simon Kjaer karşıladı.

32'Golün ardından Fenerbahçe oyunun kontrolünü aldı.

31'Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada Fernandao ceza sahasında topa vuramadı.

31'Gelişen Fenerbahçe atağında Onur'la karşı karşıya kalan Lens'in vuruşunda Onur topu çıkarmayı başardı.

30'Trabzonspor oyuna yeniden başladı.

29'Penaltıda topun başına geçen Fernandao topu ağlara gönderdi.

29'GOL!

28'Lens'in kullandığı kornerde Souza'nın kafa vuruşunu Yusuf çizgide elle çıkardı ve kırmızı kart gördü. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

27'Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada top Mustafa'ya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

25'Mehmet Topal orta alanda yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

24'Şener'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden pozisyonda Sow ceza sahasında dengesini kaybetti ve şutunu çekemedi.

23'Gelişen Trabzonspor atağında Castillo'nun uzaktan şutu yandan dışarıya gitti.

23'Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

22'Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

21'Mehmet Ekici yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

21'Mehmet Topal Mehmet Ekici'ye faul yaptı ve sarı kart gördü.

19'Hızlı gelişen Fenebahçe atağında Alper topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra pasını geriden gelen Fernandao'ya aktardı. Onun şutunda top dışarıya gitti.

18'Uğur sağ kanatta hareketlenen Yusuf'u düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

17'Trabzonspor savunmasından gönderilen pasta N'Doye kafayla topu Castillo'ya aktarmak istedi ancak Kjaer zamanında araya girdi.

16'Karşılaşmada yan hakem değişikliği yaşanıyor. Yan hakem Kemal Yılmaz sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemiyor. 4. hakem Tolga Özkalfa onun yerine yan hakem olarak görev yapacak.

15'Ceza alanında topla buluşan Fernandao ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok ve top dışarıya gitti.

13'Gelişen Trabzonsor atağında Zeki'nin ortasını Roman Neustadter karşıladı. Devam eden atakta Zeki bir kez daha ortasını yaptı. Bu top Volkan'da kaldı.

12'Şener ilerde hareketlenen Lens'in düşündü ancak top oldukça hızlı.

11'Trabzonsporlu futbolcular ön alanda pres yapıyor. Fenerbahçe top yapmakta zorluk yaşıyor.

10'Mehmet'in kullandığı kornerde Fernandao ön direkte topu karşıladı.

9'Yusuf İsmail'den topu aldıktan sonra ortasını yaptı. Bu ortada Kjaer topu kesti ve top dışarıya gitti. Trabzonspor korner kullanacak.

8'Lens'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı ancak daha öncesinde yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

5'Gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in sağ kanattan yaptığı orta kaleci Onur'da kaldı.

4'Fernandao ön alanda pres yaparak Onazi'den topu aldı ancak topu oyun alanında kontrol edemedi.

2'Trabzonsporlu futbolcular ön alanda pres yaparak Fenerbahçe'ye top yaptırmıyor.

1'Trabzonsporlu futbolcular ilk dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Castillo, Yusuf Erdoğan, N'Doye

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, İ. Köybaşı, Mehmet Topal, Souza, Lens, Sow, Alper Potuk, Fernandao

Karşılaşma öncesin iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklardan dolayı ilk 11'de sürpriz isimler yer aldı.

Fenerbahçe'ye Robin van Persie, Hasan Ali Kaldırım ve Skrtel'ın ardından bir kötü haber de Volkan Şen'den geldi. Tecrübeli kanat oyuncusunun maça saatler kala ağrıları nedeniyle Trabzonspor karşısında sahada olamayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe taraftarı Avni Aker'e alınmayacak

Sezon başında İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında deplasman yasağı kalkarken, Trabzonspor İstanbul'da oynadığı Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında bordo-mavili taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde maçları takip edebilmişti. Ancak bu karar Trabzonspor ve Fenerbahçe takımları arasında oynanacak maçlarda geçerli değil.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun daha önce aldığı kararla 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe takımları arasında oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.

Trabzonspor’un 6 yıllık Fenerbahçe hasreti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında evindeki 6 yıllık galibiyet özlemine son verip taraftarını mutlu etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Fenerbahçe’yi konuk edecek Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında evindeki 6 yıllık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Kötü geçirdiği sezonda sarı-lacivertlileri yenerek taraftarını mutlu etmek isteyen bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak ligin ikinci yarısına moralli girmek istiyor.

Son maç tamamlanamamıştı

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon’da oynanan maç tamamlanamamıştı. Maçın 89. dakikasında müsabakanın ilave yardımcı hakemi Volkan Bayarslan'a yapılan saldırı ve yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Bülent Yıldırım tarafından tatil edilen maç daha sonra Fenerbahçe’ni 4-0 üstünlüğü ile tescil edilmişti. (Rıdvan Turşak / İHA)

Avni Aker’de son galibiyet 2010’da

Bordo-mavililer ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda en son 23 Ağustos 2010’da oynanan ve Trabzonspor’un 3-2 kazandığı karşılaşmada yendi. Karadeniz bu maçın ardından sahasında oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertlileri yenme başarısı gösteremedi. Trabzonspor 2010 yılından bu yana evinde oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Attığı 2 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü.

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile 6 yıl içerisinde oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

01.04.2012: Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1

06.05.2012: Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-3

17.03.2013: Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3

10.03.2014: Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3

14.09.2014: Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-0

24.04.2016: Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-4

Ali Palabıyık'a zor görev

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek olan Ankara Bölgesi Hakemi Ali Palabıyık ilk kez iki takım arasında oynanacak olan bir karşılaşmada düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan’ın yapacak.

Trabzonspor'un 10, Fenerbahçe'nin ise 11 maçını yönetti

Hakem Ali Palabıyık, hakemlik kariyeri boyunca Trabzonspor'un 10, Fenerbahçe'nin ise 11 maçını yönetti. Ali Palabıyık'ın yönettiği 10 maçta bordo-mavililer 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, söz konusu maçlarda Trabzonsporlu futbolculara 32 sarı kart ve 3 de kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe ise Palabıyık'ın yönettiği 11 maçta 5 galibiyet ve 3'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli futbolcular 31 sarı kart ve 5 'de kırmızı kart gördü.

Tansiyon düşmüyor

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmada düdük çalacak olan hakem Ali Palabıyık'ı zorlu bir görev bekliyor. 42 yılı bulan Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde tansiyon hiçbir zaman düşmüyor. İki takım arasında son 2 yıl içinde oynanan iki maç ise tamamlanamadı. 10 Mart 2014'de ve 24 Nisan 2016'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçların bitiş düdüğünün çalınamadığı düşünüldüğünde iki takım arasında oynanacak olan bir maçta ilk kez düdük çalacak olan Ali Palabıyık'ı zor bir akşam bekliyor olacak.