CANLI: Vardar Fenerbahçe maçı kaç kaç? |Fener vardar maçı canlı izle

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Avusturya'nın Strum Graz takımını eleyerek Play-Off turuna kalan Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında Makedonya'nın Vardar takımına konuk oluyor.

MAÇIN CANLI ANLATIMI

VARDAR 1-0 FENERBAHÇE

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

İkinci yarının düdüğü çaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Şener Özbayraklı'nın pası ile ceza sahası dışın sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gacevski'de kaldı.

8. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin yerden ortasında altıpasta Ahmethan’ın şutunda Vardar defansı topu çizgiden çıkardı.

16. dakikada Valbuena’nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Şener’in şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

20. dakikada Mehmet Topal’ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Barseghyan’ın Skrtel'i geçerek vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

28. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dirar’ın sert şutunda kaleci Gacevski topu kornere çeldi.

33. dakikada Şener’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alper’in şutunda top üstten auta gitti.

İlk 11'ler belli oldu

VARDAR: Gacevski, Demiri, Novak, Grncarov, Hambartsumyan, Spirovski, Nikolov, Blazevski, Felipe, Kojasevic, Barseghyan

FENERBAHÇE: Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Şener, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan

Bu önemli mücadele öncesi ''Vardar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda'' sorusunun yanıtı futbol severler tarafından araştırılmaya başladı. Aykut Kocaman ve öğrencilerinin mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı maçın kanalı belli oldu. İşte Vardar - Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal...

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turundaki ilk maçında Vardar deplasmanına konuk oluyor. Sturm Gaz'ı eleyen sarı lacivertli takım yine galibiyet için sahaya çıkıyor. Öte yandan bu önemli maç öncesi ''Vardar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda'' sorusunun yanıtı futbol severler tarafından araştırılmaya başladı. Mücadelenin yayınlanacağı kanal ise belli oldu. Peki Vardar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği Vardar maçı öncesi tüm bilgiler haberimizde...

VARDAR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi'nde Sturm Gaz'ı eleyerek play-off turuna kalmaya hak kazanan temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Vardar deplasmanına konuk oluyor. İlk maçta avantajlı skor elde etmek isteyen sarı lacivertli takımın mücadelesi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele saat 21:00'te başlayacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 219. KEZ SAHADA

Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Makedonya deplasmanında Vardar'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, 43. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 218 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 92 yenilgi aldı - Fenerbahçe, 2010 yılından bu yana deplasmanda oynadığı 27 maçın 18'ini kaybetmedi - Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turuda sadece 1 kez elendi. Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir Makedon takımıyla mücadele edecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Makedonya deplasmanında Vardar'la karşılaşacak Fenerbahçe, 43. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 219. maçına çıkacak. Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna kalan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 218 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 273 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 322 gol gördü.

VARNA FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Vardar Skopje: Filip Gacevski, Boban Grncarov,Tigran Barseghyan,Evgen Novak, Stefan Spirovski, Nikola Gligorov, Hovhannes Hambardzumyan, Boban Nikolov, Besir Demiri, Juan Felipe Alves Ribeiro, Jonathan Balotelli

Fenerbahçe: Volkan, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Robin van Persie

İşte FB Vardar Maçını Şifresiz Veren Kanallar

17 Ağustos 2017 Fenerbahçe Vardar maçını şifresiz verme olasılığı yüksek olan kanalların isimleri yazımızdadır. İşte Fenerbahçe Avrupa Ligi maçını şifresiz veren kanallar ile ilgili bilgiler.

Arena Sport 1 Serbia

Arena Sport 3 HD Cro

Arena Sport BİH

Bein Sports Mena HD 1

Bein Sports Aus

Orf Eins

Arena Sport 2 (serbia)

Arena Sport 4 HD (cro)

beIN Sports MAX 6 (france)

Bahreyn CONNECT Arabia,

beIN Sports Arabia 1 HD

Viasat Football Sweden

Bosna Hersek Klik SPORT,

Arena Sport BIH

Arena Sport 3

Teleculup Sports PPV

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway)

TV GEORGİA(Şifresiz)

Frekans :11472

Pol : H (Yatay)

Symbol : 23450

Biss: 00 20 05 00 00 19 56 00

Fox Sports 2 Frekansı

Astra Uydusu

Frekans: 12188

Sembol: 27500

Polarizasyon: (H) Yatay

FARDA TV (Şifresiz)

Frekans: 12447

Pol.: Yatay(H)haberler12

Symbol: 2400

Fec: 3/4

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İnternetten izlemek için: http://www.idmantv.az/

AZ TV FREKANSLARI

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

AZTV Hotbird uydusu frekansı

Frekans:11168 Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400 Fec:5/6Biss:

12 34 56 00 65 43 21 00 veya 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İnternetten izlemek için: http://www.aztv.az/index.php?lang=az

SKY SPORT 5 FREKANSI

Uydu Adı: Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10

Polarizasyon: (V) Dikey

İnternetten izlemek için: http://www.skysports.com/watch/sky-sports-5