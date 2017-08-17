CANLI: Vardar Fenerbahçe maçı kaç kaç? |Fener vardar maçı canlı izle

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Avusturya'nın Strum Graz takımını eleyerek Play-Off turuna kalan Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında Makedonya'nın Vardar takımına konuk oluyor.
MAÇIN CANLI ANLATIMI
VARDAR 1-0 FENERBAHÇE
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
İkinci yarının düdüğü çaldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Şener Özbayraklı'nın pası ile ceza sahası dışın sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gacevski'de kaldı.
8. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin yerden ortasında altıpasta Ahmethan’ın şutunda Vardar defansı topu çizgiden çıkardı.
16. dakikada Valbuena’nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Şener’in şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
20. dakikada Mehmet Topal’ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Barseghyan’ın Skrtel'i geçerek vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
28. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dirar’ın sert şutunda kaleci Gacevski topu kornere çeldi.
33. dakikada Şener’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alper’in şutunda top üstten auta gitti.
İlk 11'ler belli oldu
VARDAR: Gacevski, Demiri, Novak, Grncarov, Hambartsumyan, Spirovski, Nikolov, Blazevski, Felipe, Kojasevic, Barseghyan
FENERBAHÇE: Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Şener, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan
Bu önemli mücadele öncesi ''Vardar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda'' sorusunun yanıtı futbol severler tarafından araştırılmaya başladı. Aykut Kocaman ve öğrencilerinin mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı maçın kanalı belli oldu. İşte Vardar - Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal...
Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turundaki ilk maçında Vardar deplasmanına konuk oluyor. Sturm Gaz'ı eleyen sarı lacivertli takım yine galibiyet için sahaya çıkıyor. Öte yandan bu önemli maç öncesi ''Vardar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda'' sorusunun yanıtı futbol severler tarafından araştırılmaya başladı. Mücadelenin yayınlanacağı kanal ise belli oldu. Peki Vardar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği Vardar maçı öncesi tüm bilgiler haberimizde...
VARDAR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nde Sturm Gaz'ı eleyerek play-off turuna kalmaya hak kazanan temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Vardar deplasmanına konuk oluyor. İlk maçta avantajlı skor elde etmek isteyen sarı lacivertli takımın mücadelesi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele saat 21:00'te başlayacak.
FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 219. KEZ SAHADA
Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Makedonya deplasmanında Vardar'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, 43. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 218 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 92 yenilgi aldı - Fenerbahçe, 2010 yılından bu yana deplasmanda oynadığı 27 maçın 18'ini kaybetmedi - Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turuda sadece 1 kez elendi. Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir Makedon takımıyla mücadele edecek
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Makedonya deplasmanında Vardar'la karşılaşacak Fenerbahçe, 43. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 219. maçına çıkacak. Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna kalan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 218 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 273 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 322 gol gördü.
VARNA FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Vardar Skopje: Filip Gacevski, Boban Grncarov,Tigran Barseghyan,Evgen Novak, Stefan Spirovski, Nikola Gligorov, Hovhannes Hambardzumyan, Boban Nikolov, Besir Demiri, Juan Felipe Alves Ribeiro, Jonathan Balotelli
Fenerbahçe: Volkan, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Robin van Persie
İşte FB Vardar Maçını Şifresiz Veren Kanallar
17 Ağustos 2017 Fenerbahçe Vardar maçını şifresiz verme olasılığı yüksek olan kanalların isimleri yazımızdadır. İşte Fenerbahçe Avrupa Ligi maçını şifresiz veren kanallar ile ilgili bilgiler.
Arena Sport 1 Serbia
Arena Sport 3 HD Cro
Arena Sport BİH
Bein Sports Mena HD 1
Bein Sports Aus
Orf Eins
Arena Sport 2 (serbia)
Arena Sport 4 HD (cro)
beIN Sports MAX 6 (france)
Bahreyn CONNECT Arabia,
beIN Sports Arabia 1 HD
Viasat Football Sweden
Bosna Hersek Klik SPORT,
Arena Sport BIH
Arena Sport 3
Teleculup Sports PPV
ViaPlay (finland)
ViaPlay (norway)
TV GEORGİA(Şifresiz)
Frekans :11472
Pol : H (Yatay)
Symbol : 23450
Biss: 00 20 05 00 00 19 56 00
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Fox Sports 2 Frekansı
Astra Uydusu
Frekans: 12188
Sembol: 27500
Polarizasyon: (H) Yatay
FARDA TV (Şifresiz)
Frekans: 12447
Pol.: Yatay(H)haberler12
Symbol: 2400
Fec: 3/4
Bt Sport 2 Frekansı
Uydu Adı: Astra 2E
Frekansı:11.386
Sembol:29500
Fec :3/4
Polarizasyon: (V) Dikey
İDMAN TV FREKANSLARI
Hotbird Frekans:11168
Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400
Fec:5/6
Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
İnternetten izlemek için: http://www.idmantv.az/
AZ TV FREKANSLARI
Uydu : Azerspace-1
Frekans: 11169
Sembol: 20400
Fec: 5/6
Polarizasyon: H- Yatay
AZTV Hotbird uydusu frekansı
Frekans:11168 Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400 Fec:5/6Biss:
12 34 56 00 65 43 21 00 veya 12 34 56 9C 65 43 21 9C
İnternetten izlemek için: http://www.aztv.az/index.php?lang=az
SKY SPORT 5 FREKANSI
Uydu Adı: Astra 1M
Frekansı:12.304
Sembol:27500
Fec :9/10
Polarizasyon: (V) Dikey
İnternetten izlemek için: http://www.skysports.com/watch/sky-sports-5