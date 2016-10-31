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Canlı yayın kazası 9/8’i durduramadı

Trakya ve Balkanlara yönelik yayın yapan bölgesel bir televizyonda yaşanan canlı yayın kazası eğlenceli anlara sahne oldu.

Canlı yayın kazası 9/8i durduramadı

31 Ekim 2016 13:29
Canlı yayın kazası 9/8’i durduramadı - Tıkla İzle

Bir bölgesel televizyonun İstanbul’da bulunan stüdyolarında yayınlanan müzik ve eğlence programında yaşanan canlı yayın kazası, ilginç görüntülere sahne oldu. ‘Recep Dural ile Trakya Havası’ isimli canlı yayın programında, yerel bir sanatçının seslendirdiği Rumeli türküsünde, orkestra arasında yer alan piyanistin orgu, bir anda yere düştü. Trakyalı piyanistin canlı yayında oldukları için yere düşen orgunda şarkıyı çalmaya devam etme refleksi, komik ve eğlenceli anlara sahne oldu.

"Piyanist Muhammed çalmaya devam etti, biz de oynamaya"

Program yapımcısı ve sunucusu Recep Dural, 8 yıldır programlarını canlı olarak gerçekleştirdiklerini ve ilk kez böyle bir canlı yayın kazasına şahit olduğunu belirterek, "Bizim programımızda, genellikle yöresel müzik yapan amatör sanatçılarımızı konuk alıp onlarla birlikte doğal ve samimi bir şekilde program yapmak ama bu program çok doğal oldu. Kırklarelili piyanistimiz Muhammed Doğan’ın orgunun düşmesi ile birlikte yerde orgunu çalmaya devam etmesi ve orada bizim önce bir heyecana paniğe kapılmamız arkasından da tebessüm ederek, eğlenmeye, oynamaya devam etmemiz. Çünkü piyanist Muhammed hiç panik yaşamadı, yerde devam etti çalmaya, bizler de onunla birlikte oynamaya devam ettik. Herhangi bir canlı yayında yaşamamıştık bunu ilk, oldu. Şu anda da sosyal medya sitelerinde videomuz tıklanma rekorları kırıyor. Hakikaten çok ilginç bir an oldu. Trakya insanının samimiyeti, doğallığı bir kez daha bu programda ortaya çıkmış oldu" dedi.

"Mesleğine aşk böyle olur"

Programı canlı izleyen izleyicilerden Bahri Dinar ise "Canlı izlerken gördük ama şu anda sosyal sitelere de düştü ve defalarca kez izliyoruz. Bir insan gerçekten mesleğine aşık bir insanın o orgunun yere düşüşünde dahi hiç konsantrasyonunu bozmadan oturup çalmaya başlaması çok daha ilginçti. Kardeşimizi kutluyoruz" ifadelerini kullandı. 

Koray Ustabaşı
EDİRNE 


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