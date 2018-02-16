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Canlı yayın yapan torbacılara polis baskını

Adana'nın Kozan ilçesinde, sosyal medyadan canlı yayın yaparak, satmak için esrar hazırlayan 1'i çocuk 4 kişi yakalandı.

Canlı yayın yapan torbacılara polis baskını

16 Şubat 2018 09:04

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri polisin baskınlarından dolayı sokakta uyuşturucu satamayan torbacıların sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak satış yapmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda polis birçok sosyal medya alanında canlı yayınları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda bir sosyal medyada 4 kişinin canlı yayında esrar sarıp satışa hazırladığı görüldü. Polis bu anları kaydedip torbacıları bulmak için çalışma başlattı. Polis, uyuşturucu satıcılarının Kozan ilçesinde yaşadığını, isimlerinin ise C.K. (30), İ.Ü. (19), B.M. (23) ve B.M. (14) olduğunu tespit etti. Polis yapılan baskınla 4 zanlıyı da yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
'Uyuşturucu kullanmak, uyuşturucuya özendirmek ve sosyal medyada yayın yapmak' suçlarından mahkemeye çıkarılan C.K., İ.Ü. ve B.M. tutuklandı. 14 yaşındaki B.M. ise serbest bırakıldı.
Canlı yayında, paketteki uyuşturucunun hazırlanması sırasında İ.Ü.'nün cep telefonuyla o anları sosyal medyada canlı yayın yaparak paylaştığı belirlendi. 

Fatih Keçe - Emre Bozdemir
 

 

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