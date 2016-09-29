Himmet Okatan 1 Ağustos’ta Muğla’da öldürülmüş olarak bulundu. Okatan’ın eski eşi ve yeni eşi Müge Anlı’ya gelerek katili aramaya başladı. Müge Anlı yaptığı araştırmalar doğrultusunda Yusuf Sipahi ve Süleyman Kurt isimlerine ulaştı.

Bugünkü yayına katılan Süleyman Kurt, Himmet Okatan’ı Yusuf Sipahi’nin öldürdüğünü söyledi. Kurt; “Süleyman bana geldi. ‘Himmet’i öldürdüm attım. Arabasını da yakalım’ dedi. Cinayeti nasıl işlediğini de anlattı” itirafında bulundu.

Müge Anlı’nın programında yaşanan 4’üncü cinayet itirafı oldu.