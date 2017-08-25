Canlı yayında araç çarpan gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

İlkadım ilçesinde bir çiğ köfteci önünde motosikletini kaldırım kenarına park ederek, sosyal medya hesabından canlı yayın yapıp eşi Tuğba Temel ile çiğ köfte sırası bekleyen Emre Temel (26), arkadan hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Çarpmanın etkisiyle kafası yere çarpan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Temel, bir haftadır Beyin Cerrahi Servisinde tedavi görüyor.

"Bir hafta daha riskli dönemi var"

Eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan Tuğba Temel, eşinin iyileşmesi için gün sayıyor. Eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Tuğba Temel, "Şu an kanaması durdu. Bu bizim için büyük bir umut. İnşallah daha iyi olacak. Bir hafta daha riskli dönemi var. Tekrar kanamalar olabilirmiş. Ama inşallah iyi olacak. Seslendiğimde cevap verebiliyor. Şuuru gidip gelebiliyor. Bazen saçma şeyler konuşabiliyor. Sürekli kriz geçiriyor, bağırıyor. Onun için sürekli uyutuyorlar. Biraz zor bir dönem geçirdik ama eşim iyi olsun yeter gerisi önemli değil" dedi.

Kenan Akyüz

