CANLI | Yeni Malatyaspor - Kayserispor canlı izle goller izle

Yeni Malatyaspor - Kayserispor karşılaşması! Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.



Saat 18.00'de başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Samet Çiçek yapacak.



Karşılaşma öncesi Kayserispor'un 44, Yeni Malatyaspor ise 40 puanda bulunuyor. Kayserispor 9. sırada yer alırken, Yeni Malatyaspor ise 10. sırada bulunuyor.



KAYSERİSPOR HOCA DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ



Kayserispor, hafta arasında teknik adam değişikliğine gitti. Sarı - Kırmızılılar Marius Sumudica ile yollarını ayırırken, eski hocaları Ertuğrul Sağlam'ı göreve getirdi. Sağlam sezona Yeni Malatyaspor'da başlamıştı.

Öte yandan iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.



YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR YAYINCISI



Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmanın yayıncısı belli oldu. İki takım arasındaki müsabaka beIN SPORTS 4'ten naklen ekranlara gelecek.



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