Diğer
Kategoriler

CANLI | Yeni Malatyaspor - Kayserispor canlı izle goller izle

Yeni Malatyaspor - Kayserispor! Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İşte Yeni Malatyaspor - Kayserispor karşılaşmasını canlı izleme rehberi ve maçın detayları...

CANLI | Yeni Malatyaspor - Kayserispor canlı izle goller izle

18 Mayıs 2018 13:07

Yeni Malatyaspor - Kayserispor karşılaşması! Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.


Saat 18.00'de başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Samet Çiçek yapacak.


Karşılaşma öncesi Kayserispor'un 44, Yeni Malatyaspor ise 40 puanda bulunuyor. Kayserispor 9. sırada yer alırken, Yeni Malatyaspor ise 10. sırada bulunuyor.


KAYSERİSPOR HOCA DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ


Kayserispor, hafta arasında teknik adam değişikliğine gitti. Sarı - Kırmızılılar Marius Sumudica ile yollarını ayırırken, eski hocaları Ertuğrul Sağlam'ı göreve getirdi. Sağlam sezona Yeni Malatyaspor'da başlamıştı.
Öte yandan iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.


YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR YAYINCISI


Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmanın yayıncısı belli oldu. İki takım arasındaki müsabaka beIN SPORTS 4'ten naklen ekranlara gelecek.


YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR KARŞILAŞMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MÜCADELESİNİN GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç