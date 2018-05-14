Diğer
Kategoriler

Cannes Film Festivali’nde sessiz protesto

Fransa’nın Cannes şehrinde bu yıl 71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne, kadın jüri üyeleri ve oyuncuların protestosu damga vurdu.

Cannes Film Festivalinde sessiz protesto

14 Mayıs 2018 12:32

Fransa’nın Cannes şehrinde bu yıl 71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne kadın jüri üyeleri ve oyuncuların protestosu damgasını vurdu. Cate Blanchett’in öncülük ettiği protestoda, aralarında Jane Fonda, Salma Hayek, Marion Cotillard ve Kristen Steward gibi önemli yönetmen ve oyuncuların da bulunduğu 82 kadın, kırmızı halı üzerinde birlikte yürüyüp sessizce durarak sinema endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliğine vurgu yaptı.
Cate Blanchett, film endüstrisinin cinsiyet eşitsizliğinden bahsederek, “1946’da Cannes Film Festivali’nin ilk baskısından bu yana bu merdivenlere tırmandıran kadın yönetmenlerin sayısını temsil eden 82 kadınımız var. Aynı dönemde, bin 688 erkek yönetici bu aynı merdivenlere tırmandı” dedi.

"TÜM KIZ KARDEŞLERİMLE KIRMIZI HALIDA DOLAŞTIĞIMI SÖYLEMEKTEN GURUR DUYUYORUM" 

Protesto sonrası Fransız yönetmen Agnes Varda bir bildiri okudu. Varda, “Kadın olarak hepimiz kendi benzersiz zorluklarımızla karşı karşıyayız, ama bugün, bu merdivenlerde, kararlılığımızın ve ilerlemeye olan bağlılığımızın sembolü olarak birlikte duruyoruz” dedi.
Aktör Amber Heard ve Cate Blanchett, Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda yürüyüşe katılan diğer kadınlara verdiği desteği Twitter’da paylaştığı bir videoda dile getirdi.
Heard paylaştığı videoda, “Bu akşam, bu sektörde ve tüm sektörlerde yaptığımız tüm çalışmaları anmakla kalmayıp aynı zamanda ne kadar ilerlememiz gerektiğini de vurgulamak için dayanışma içinde omuz omuza tüm kız kardeşlerimle kırmızı halıda dolaştığımı söylemekten gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç