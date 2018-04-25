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Cannes’ta yarışacak genç oyuncuyu heyecan sardı

İzmirli oyuncu Çağrı Öztürk, dünyaca ünlü Cannes Film Festivali’nde “Karanlıkta Kalanlar” ile yarışacaklarını, festivale kısa bir süre kaldığı için ekip olarak çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Cannesta yarışacak genç oyuncuyu heyecan sardı

25 Nisan 2018 10:26

Dünyadaki en önemli film festivallerinden olan Uluslararası Cannes Film Festivali, bu yıl 71. kez gerçekleştirilecek. Fransa’nın Cannes şehrinde Mayıs ayında düzenlenecek festivalde başrol oyunculuğunu Çağrı Öztürk’ün üstlendiği "Karanlıkta Kalanlar" filmi de yer alacak. Festivale kısa bir süre kaldığını ve ekip olarak çok heyecanlı olduklarını dile getiren genç oyuncu, "Dünya genelinde tüm festivallerde boy göstereceğiz ama önceliğimiz Cannes. Güzel başarılar elde edeceğimize inanıyoruz" dedi.

FESTİVAL ELEŞTİRMENLERİNDEN TAM NOT 

Festival eleştirmenlerinden tam not alan film hakkında da bilgi veren Çağrı Öztürk, "Dünya genelinde sorun olan çocuk gelinler ve çocuk anneler konusunu ele alan filmimiz, oldukça iddialı ve dikkat çeken filmler arasına girdi. Cannes film festivali kısa seçkilerde festival eleştirmenlerinin favori filmler arasında gördüğü Karanlıkta Kalanlar, büyük başarı toplayacağa benziyor. Dünyadan çok güzel tepkiler alıyoruz. Mailler geliyor ve bu bizi mutlu ediyor, belki de 10 senelik oyunculuk hayatımın en parlak dönemini yaşıyorum. Kim bilir bundan sonra dizi veya sinemalar ile tekrar beyazperdeye dönerim. Ama şuan önceliğim öğrencilerim ve festivaldeki filmimiz. Oldukça heyecanlıyım kariyerim açısından. Böylesine güzel bir adım beni bir kat ileriye götürecektir. Çünkü dünyanın tüm yıldızları ya da tüm sanatçıları diyeyim, bu festivali yakından inceliyor ve hemen hemen tüm oyuncu ve yönetmenleri inceliyorlar. Dünya listesinde adımızın olması bizi ne kadar gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor siz düşünün. Umarım her şey istediğimiz gibi olur, büyük bir taşın altına elimizi koyduk. Destek bulamadık ama inanıyoruz ki başarmanın bahanesi olmaz. Biz yaptık ve başaracağız, buna inanmak bizi daha çok başarılı olma yolunda ilerletiyor" diye konuştu.

EĞİTMENLİĞE DEVAM EDİYOR 

Filmin yönetmeni ve senaristliğini yapan Selçuk Uyan ile oldukça uyumlu çalıştıklarını, dostluklarını çok eskiye dayandığını ifade eden genç oyuncu Öztürk, projelerinin devamının geleceğini söyledi.
İzmir’de genç sanatçı Ezgi Çoban’a ait bir sanat evinde eğitmenlik yapan Çağrı Öztürk, yeni oyuncular da yetiştirip piyasaya yeni yetenekleri de kazandırmaya hazırlanıyor.  

 

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