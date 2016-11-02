Uluslararası Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı Devleti'ne hakaret ettiğini belirterek, "Osmanlı'nın değerlerinden nasiplenemeyen milletten oy alamaz. Milletten oy alamayan Türkiye'ye asla başbakan olamaz" sözleriyle seslendi. Canpolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sözlerime başlamadan önce bir husus dikkatinize sunmak istiyorum. Yunanlılar İzmir'i işgal ettiklerinde valilik binasının merdivenlerine Türk bayrağı seriyor ve çiğniyorlar. İzmir Yunan işgalinden kurtulduktan sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ayaklarının önüne Yunan bayrağı serilmesine rağmen "Bu bayrağın yerde ne işi var. Onların yapmış olduğu saygısızlığı bizde mi yapalım. Bayrak bir milletin şerefidir. Ayaklar altına alınamaz" diyen Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şuan ki başkanı Osmanlı'ya hakaret etmesi CHP'nin Atatürk çizgisinden çıktığını gösteriyor.

"Osmanlı'ya hakaret edenler için de mücadelemizin devam etmesi gerekir"

Üzülerek söylüyorum ki bizi bölmek, yok etmek parçalamak isteyenlerin kervanına CHP lideri sayın Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Biz birleşirsek güçlü olacağız. Ayrılırsak, birbirimizi ötekileştirirsek yok olacağız. Osmanlı Ocakları'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı yadediyor olması Cumhuriyetimize ve Cumhurbaşkanlığı makamına daha fazla sahip çıkması birilerini rahatsız ediyor olabilir. Bu, bizim cumhuriyete, demokrasiye olan saygımızı göstermektedir. Bu uğurda tanklara karşı elimizde Türk bayraklarıyla demokrasimizi koruduk. Yine aynı şey tekerrür edecek olursa birliğimiz ve beraberliğimiz için yine tankların karşısına çıkmaktan geri durmayacağız. Aynı şekilde Osmanlı'ya hakaret edenler için de mücadelemizin devam etmesi gerekir. Acaba birlikten yana olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, kendi değerlerine hakaret ederek toplum içinde telafisi mümkün olmayan kutuplaşmaya doğurmaya çalışarak neyi hedeflemektedir? Osmanlıya hakaret, Atatürk'e hakaret, Erdoğan'a hakaret, hiç kimseye hiçbir şey kazandırmadığı gibi toplumunda kutuplaşmasına vesile olmaktadır. Biz tarihteki bütün değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Evet bir daha söylüyoruz. Önce Karahanlı, Selçuklu daha sonra Osmanlı şuanda da Türkiye Cumhuriyeti Devletimize, milli ve manevi değerlerimize hakaret ettirmeyeceğiz. Bize bu ahlakı Osmanlı medeniyeti öğretti. Bu yüzden de 'Osmanlı' demekten asla vazgeçmeyeceğiz. Neden mi Osmanlı sayın Kılıçdaroğlu? Dünyayı adil ve hoşgörüyle 623 yıl başka hiç bir devlet yönetemedi. Bilimde, teknolojide, ilimde, sanatta, edebiyatta kısaca büyük bir medeniyetle var olduğu için 'Osmanlı' diyoruz.

"Osmanlı'nın değerlerinden nasiplenemeyen milletten oy alamaz"

Osmanlı'nın değerlerinden nasiplenemeyen milletten oy alamaz. Milletten oy alamayan Türkiye'ye asla başbakan olamaz. Osmanlı'ya hakaret ederek Osmanlı kültürünü yaşayan, seven, arzulayan toplumun oyunu alamazsın. Biz sizin Osmanlı düşmanlığınızı biliyoruz. Sırf kurumumuzun adında 'Osmanlı' olduğu için "Şehit cenazesinde bana boş kovan mermisini Osmanlı Ocakları'ndan bir üye bıraktı" diyerek kurumumuza iftira attınız. Şimdi sizin gibilerin Osmanlı'ya hakaret etmesi, PKKlı belediyelerine sahip çıkması bizim için çok doğal bir haldir. Bunu böyle bilmelisiniz".

